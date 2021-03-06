https://ria.ru/20210306/severnyy_potok-1600185543.html

В парламенте Саксонии высказались за "Северный поток 2"

В парламенте Саксонии высказались за "Северный поток 2"

В саксонском ландтаге (парламенте земли Саксония) выступают за завершение строительства газопровода "Северный поток 2" и поддерживают тесные экономические... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:00

2021-03-06T11:00

2021-03-06T11:01

религия и мировоззрение

северный поток — 2

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В саксонском ландтаге (парламенте земли Саксония) выступают за завершение строительства газопровода "Северный поток 2" и поддерживают тесные экономические контакты между Россией и ФРГ, заявил президент саксонского ландтага член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США."Мы выступаем за завершение строительства газопровода "Северный поток 2". Мы заинтересованы в теснейших контактах в сфере экономики, энергетики", - сказал Рёсслер во время семинара "Христианство и политика: светскость и упоминание Бога в Конституции", трансляция которого ведется в интернете.По его словам, такое сотрудничество важно и для Германии, и для России.Семинар с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков проходит в пятницу в Москве. Организаторы встречи - Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ.

https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь