NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:35 06.03.2021 (обновлено: 12:35 06.03.2021)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Журналист Алекс Цивик в статье для National Interest высказался о причинах поворота российской политики на Восток.
Он объясняет сегодняшнее сближение России и Китая тем, что для Москвы обращение к Востоку исторически было реакцией на действия Запада, воспринимаемые как "предательство или принуждение".
В пример Цивик привел высказывание Достоевского, который предупреждал о том, что Россия при возрождении после поражения в Крымской войне обратится к своей "азиатской русскости", поскольку христианская Британия вступила в союз с Османской империей.
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Журналист обратил внимание на то, что в последние годы Москва и Пекин усилили военное сотрудничество и взаимодействие в сфере освоения космоса. Он предположил, что президент Владимир Путин использует сотрудничество с Китаем как геополитическую и внутреннюю защиту от предполагаемого вмешательства Запада.
"Поскольку администрация президента Джо Байдена пытается проводить политику в отношении России в соответствии с недавним продлением договора СНВ-III, желаемой целью должна оставаться возможность установления в ближайшие годы взаимоуважительных отношений между двумя странами", — пишет Цивик.
Он призвал Байдена выстраивать равноправные двусторонние отношения с Россией. Кроме того, считает публицист, американский лидер должен ответственно подходить к политике на Ближнем Востоке.
Цивик пришел к выводу, что Штатам и их западным партнерам предстоит решить, как привлечь Россию к сотрудничеству, а не толкать ее к дальнейшему сближению с Китаем.