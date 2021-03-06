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NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Журналист Алекс Цивик в статье для National Interest высказался о причинах поворота российской политики на Восток. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:35
2021-03-06T12:35
алекс цивик
россия
ближний восток
федор достоевский
джо байден
владимир путин
москва
китай
сша
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Журналист Алекс Цивик в статье для National Interest высказался о причинах поворота российской политики на Восток.Он объясняет сегодняшнее сближение России и Китая тем, что для Москвы обращение к Востоку исторически было реакцией на действия Запада, воспринимаемые как "предательство или принуждение".В пример Цивик привел высказывание Достоевского, который предупреждал о том, что Россия при возрождении после поражения в Крымской войне обратится к своей "азиатской русскости", поскольку христианская Британия вступила в союз с Османской империей.Журналист обратил внимание на то, что в последние годы Москва и Пекин усилили военное сотрудничество и взаимодействие в сфере освоения космоса. Он предположил, что президент Владимир Путин использует сотрудничество с Китаем как геополитическую и внутреннюю защиту от предполагаемого вмешательства Запада.Он призвал Байдена выстраивать равноправные двусторонние отношения с Россией. Кроме того, считает публицист, американский лидер должен ответственно подходить к политике на Ближнем Востоке.Цивик пришел к выводу, что Штатам и их западным партнерам предстоит решить, как привлечь Россию к сотрудничеству, а не толкать ее к дальнейшему сближению с Китаем.
https://ria.ru/20210219/nato-1598246216.html
https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html
россия
ближний восток
москва
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алекс цивик, россия, ближний восток, федор достоевский, джо байден, владимир путин, москва, китай, сша, в мире

NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада

03:35 06.03.2021 (обновлено: 12:35 06.03.2021)
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Журналист Алекс Цивик в статье для National Interest высказался о причинах поворота российской политики на Восток.
Он объясняет сегодняшнее сближение России и Китая тем, что для Москвы обращение к Востоку исторически было реакцией на действия Запада, воспринимаемые как "предательство или принуждение".
В пример Цивик привел высказывание Достоевского, который предупреждал о том, что Россия при возрождении после поражения в Крымской войне обратится к своей "азиатской русскости", поскольку христианская Британия вступила в союз с Османской империей.
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Журналист обратил внимание на то, что в последние годы Москва и Пекин усилили военное сотрудничество и взаимодействие в сфере освоения космоса. Он предположил, что президент Владимир Путин использует сотрудничество с Китаем как геополитическую и внутреннюю защиту от предполагаемого вмешательства Запада.

"Поскольку администрация президента Джо Байдена пытается проводить политику в отношении России в соответствии с недавним продлением договора СНВ-III, желаемой целью должна оставаться возможность установления в ближайшие годы взаимоуважительных отношений между двумя странами", — пишет Цивик.

Он призвал Байдена выстраивать равноправные двусторонние отношения с Россией. Кроме того, считает публицист, американский лидер должен ответственно подходить к политике на Ближнем Востоке.
Цивик пришел к выводу, что Штатам и их западным партнерам предстоит решить, как привлечь Россию к сотрудничеству, а не толкать ее к дальнейшему сближению с Китаем.
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Алекс ЦивикРоссияБлижний ВостокФедор ДостоевскийДжо БайденВладимир ПутинМоскваКитайСШАВ мире
 
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