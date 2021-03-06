https://ria.ru/20210306/samolet-1600167304.html

Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник

Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник

Самолет Ту-214ОН провел полет в новом качестве и проверил маскировку военных объектовна побережьях Крыма и Краснодара, а также протестировал возможности системы РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T01:17

2021-03-06T01:17

2021-03-06T02:03

владимир верба

россия

ту-214он

вооруженные силы рф

договор по открытому небу

российская электроника

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростех

москва

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Самолет Ту-214ОН провел полет в новом качестве и проверил маскировку военных объектовна побережьях Крыма и Краснодара, а также протестировал возможности системы ПВО этих регионов, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.В январе источники РИА Новости сообщали, что после выхода России из Договора по открытому небу (ДОН), самолеты Ту-214ОН применят для разведки, контроля защищенности собственных военных объектов, оценки результатов испытаний вооружений и эффективности учений. Собеседники отмечали, что решение об этом, предварительно, принято.Он добавил, что "самолет также протестировал способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации", а также выполнил ряд других задач.Источник отметил, что продолжавшийся более трех часов полет предполагал оценку эффективности работы бортового наблюдательного оборудования, установленного на самолетах Ту-214ОН в рамках ДОН, при выполнения задач в интересах Вооруженных сил."Анализ результатов работы комплекса позволит принять решение о необходимости модернизации аппаратуры", — добавил он.Кроме того, собеседник уточнил, что полет выполнил первый Ту-214ОН, построенный в 2011 году. Самолет уже вернулся в Москву.Бортовой комплекс оборудования самолетов Ту-214ОН создан в концерне "Вега" (входит в "Росэлектронику" корпорации "Ростех"). Как сообщил в феврале РИА Новости генконструктор "Веги" Владимир Верба, российская армия сможет применять Ту-214ОН даже в существующем варианте для решения широкого спектра задач военного назначения, в том числе для контроля заметности войск и объектов.Конструктор тогда уточнил, что комплекс бортового оборудования Ту-214ОН построен на принципах открытой архитектуры, позволяющих нарастить его возможности в ходе модернизации. В частности, разрешение радиолокатора бортового обзора самолета можно повысить в 4-6 раз.Первый Ту-214ОН передали Минобороны в 2011 году, второй — в 2014 году. Главная цель самолетов в рамках этого договора — наблюдение за военными базами, аэродромами, предприятиями оборонной сферы, чтобы исключить незаметное наращивания той или иной стороной потенциала для развязывания войны.Изначально США официально вышли из Договора по Открытому небу, Россия с 15 января начала аналогичную процедуру.

https://ria.ru/20210216/dogovor-1597695922.html

https://ria.ru/20210305/dsnv-1600014424.html

россия

москва

сша

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владимир верба, россия, ту-214он, вооруженные силы рф, договор по открытому небу, российская электроника, министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, москва, сша, армия, безопасность