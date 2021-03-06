https://ria.ru/20210306/rybaki-1600180684.html
Рыбаков с загоревшегося российского судна доставили во Владивосток
Рыбаков с загоревшегося российского судна доставили во Владивосток
Членов экипажа судна "Витим", загоревшегося в субботу в Японском море, доставили на судне "Алчан" во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель компании -... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:01
2021-03-06T10:01
2021-03-06T10:02
россия
японское море
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Членов экипажа судна "Витим", загоревшегося в субботу в Японском море, доставили на судне "Алчан" во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель компании - судовладельца "Пасифик Краб". Доставленных во Владивосток членов экипажа судна поселят в гостиницах, им окажут материальную помощь и доставят домой, также сообщил представитель.Утром в субботу загорелось судно с 30 рыбаками в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море. Возгорание произошло в рыбном цеху. По предварительным данным, пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы, спасательное судно приступило к ликвидации пожара. Транспортная прокуратура проводит проверку. Весь экипаж эвакуирован и уже доставлен на судне "Алчан" во Владивосток. Судовладелец отмечал, что при возникновении пожара моряки сами начали его тушить.Он отметил, что благодаря слаженным и своевременным действиям команды пострадавших в аварийной ситуации нет."На момент выхода на промысел судно было исправно. Капитальный ремонт всех систем и механизмов выполнен в 2019 году. Плановое межрейсовое техническое обслуживание завершено в январе текущего года, после чего пройдено без замечаний ежегодное освидетельствование Регистром. На судне установлена система аэрозольного объемного пожаротушения КАСКАД, системы автоматики, сигнализации и оповещения, предусмотрено все необходимое аварийно-спасательное имущество с действующими проверками от декабря 2020 года", - отмечают в компании.
https://ria.ru/20210228/rybaki-1599282980.html
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россия, японское море, владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости.
Членов экипажа судна "Витим", загоревшегося в субботу в Японском море
, доставили на судне "Алчан" во Владивосток
, сообщил РИА Новости представитель компании - судовладельца "Пасифик Краб".
"Рыбаки прибыли во Владивосток, все в порядке", - сказал собеседник.
Доставленных во Владивосток членов экипажа судна поселят в гостиницах, им окажут материальную помощь и доставят домой, также сообщил представитель.
Утром в субботу загорелось судно с 30 рыбаками в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море. Возгорание произошло в рыбном цеху. По предварительным данным, пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы, спасательное судно приступило к ликвидации пожара. Транспортная прокуратура проводит проверку. Весь экипаж эвакуирован и уже доставлен на судне "Алчан" во Владивосток. Судовладелец отмечал, что при возникновении пожара моряки сами начали его тушить.
"Компания-судовладелец занимается размещением членов экипажа судна "Витим" в гостиницах. Рыбаки будут обеспечены питанием, одеждой. Предусмотрены материальная помощь и доставка к месту жительства за счет средств компании", - сказал собеседник.
Он отметил, что благодаря слаженным и своевременным действиям команды пострадавших в аварийной ситуации нет.
"На момент выхода на промысел судно было исправно. Капитальный ремонт всех систем и механизмов выполнен в 2019 году. Плановое межрейсовое техническое обслуживание завершено в январе текущего года, после чего пройдено без замечаний ежегодное освидетельствование Регистром. На судне установлена система аэрозольного объемного пожаротушения КАСКАД, системы автоматики, сигнализации и оповещения, предусмотрено все необходимое аварийно-спасательное имущество с действующими проверками от декабря 2020 года", - отмечают в компании.