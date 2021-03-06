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В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками

В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками

В Приморье загорелось судно с 30 рыбаками, экипаж готовится к эвакуации, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:02

2021-03-06T03:02

2021-03-06T03:13

россия

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. В Приморье загорелось судно с 30 рыбаками, экипаж готовится к эвакуации, сообщает региональный главк МЧС.В 07.15 для оказания помощи направили буксир "Спасатель Заборщиков", МЧС также готовит буксир "Лазурит".Все суда, находящиеся в этом районе, оповестили об инциденте. Кроме того, к горящему судну следуют рыболовное судно "Ультимат" и теплоход "Оушен Прайд-1".К вылету готовится вертолет Ми-8 с группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда — ДВРПСО МЧС России.Всего к работам привлекли 60 человек и 4 плавсредства, от МЧС России — 4 человека и 2 единицы техники.

https://ria.ru/20210127/avianosets-1594757286.html

россия

владивосток

приморский край

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2021

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россия, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия