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В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
В Приморье загорелось судно с 30 рыбаками, экипаж готовится к эвакуации, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:02
2021-03-06T03:02
2021-03-06T03:13
россия
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. В Приморье загорелось судно с 30 рыбаками, экипаж готовится к эвакуации, сообщает региональный главк МЧС.В 07.15 для оказания помощи направили буксир "Спасатель Заборщиков", МЧС также готовит буксир "Лазурит".Все суда, находящиеся в этом районе, оповестили об инциденте. Кроме того, к горящему судну следуют рыболовное судно "Ультимат" и теплоход "Оушен Прайд-1".К вылету готовится вертолет Ми-8 с группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда — ДВРПСО МЧС России.Всего к работам привлекли 60 человек и 4 плавсредства, от МЧС России — 4 человека и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20210127/avianosets-1594757286.html
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россия, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия