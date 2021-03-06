https://ria.ru/20210306/rogozin-1600178674.html

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин поблагодарил США за демпинг

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин поблагодарил США за демпинг

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил США за "пинок" — демпинг на рынке пусковых услуг стимулировал сокращение затрат в российской... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T09:34

2021-03-06T09:34

2021-03-06T13:33

космос - риа наука

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

сша

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил США за "пинок" — демпинг на рынке пусковых услуг стимулировал сокращение затрат в российской ракетно-космической отрасли.По мнению главы "Роскосмоса", за это следует сказать спасибо.Так он прокомментировал сообщения о том, что НАСА почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на МКС. "Ну вот, собственно, и все, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на стимулирование рынка". Когда рынок "отстимулировали", то есть зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия все равно сохраняется)", — заключил Рогозин.Накануне стало известно, что НАСА значительно увеличило свои расценки: доставка килограмма груза на МКС теперь обойдется в 20 тысяч долларов вместо прежних трех тысяч, а возвращение на Землю — в 40 тысяч вместо шести. Час времени астронавта, потраченный на выполнение коммерческих экспериментов, теперь будет стоит не 17,5, а 130 тысяч долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/rogozin-1593805164.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша