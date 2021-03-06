https://ria.ru/20210306/rogozin-1600178674.html
Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин поблагодарил США за демпинг
Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин поблагодарил США за демпинг
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил США за "пинок" — демпинг на рынке пусковых услуг стимулировал сокращение затрат в российской... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:34
2021-03-06T09:34
2021-03-06T13:33
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_e4525f2df040432a902cf5f6cda4d654.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил США за "пинок" — демпинг на рынке пусковых услуг стимулировал сокращение затрат в российской ракетно-космической отрасли.По мнению главы "Роскосмоса", за это следует сказать спасибо.Так он прокомментировал сообщения о том, что НАСА почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на МКС. "Ну вот, собственно, и все, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на стимулирование рынка". Когда рынок "отстимулировали", то есть зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия все равно сохраняется)", — заключил Рогозин.Накануне стало известно, что НАСА значительно увеличило свои расценки: доставка килограмма груза на МКС теперь обойдется в 20 тысяч долларов вместо прежних трех тысяч, а возвращение на Землю — в 40 тысяч вместо шести. Час времени астронавта, потраченный на выполнение коммерческих экспериментов, теперь будет стоит не 17,5, а 130 тысяч долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/rogozin-1593805164.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f8c9fb6daebbdac236fdb4e920ab0287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
поблагодарил США
за "пинок" — демпинг на рынке пусковых услуг стимулировал сокращение затрат в российской ракетно-космической отрасли.
"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников", как любой пинок, сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса", — написал он в Telegram-канале.
По мнению главы "Роскосмоса", за это следует сказать спасибо.
Так он прокомментировал сообщения о том, что НАСА
почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на МКС.
"Ну вот, собственно, и все, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на стимулирование рынка". Когда рынок "отстимулировали", то есть зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия все равно сохраняется)", — заключил Рогозин.
Накануне стало известно, что НАСА значительно увеличило свои расценки: доставка килограмма груза на МКС теперь обойдется в 20 тысяч долларов вместо прежних трех тысяч, а возвращение на Землю — в 40 тысяч вместо шести. Час времени астронавта, потраченный на выполнение коммерческих экспериментов, теперь будет стоит не 17,5, а 130 тысяч долларов.