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Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным
Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным
Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T13:38
2021-03-06T14:00
максим орешкин
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заболел коронавирусом, и пожелал ему здоровья.
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максим орешкин, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным

13:38 06.03.2021 (обновлено: 14:00 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заболел коронавирусом, и пожелал ему здоровья.
"Нет. Прямых контактов у них не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, встречался или лично Путин с Орешкиным в последнее время.
 
Максим ОрешкинДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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