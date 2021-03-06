https://ria.ru/20210306/putin-1600197634.html

Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным

Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным

Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T13:38

2021-03-06T13:38

2021-03-06T14:00

максим орешкин

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заболел коронавирусом, и пожелал ему здоровья.

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2021

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максим орешкин, дмитрий песков, владимир путин, общество