https://ria.ru/20210306/putin-1600197634.html
Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным
Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным
Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T13:38
2021-03-06T13:38
2021-03-06T14:00
максим орешкин
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Орешкин заболел коронавирусом, и пожелал ему здоровья.
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РИА Новости
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максим орешкин, дмитрий песков, владимир путин, общество