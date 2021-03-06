https://ria.ru/20210306/putin-1600186095.html
Путин поручил определить орган по социальной защите семьи и детей
Путин поручил определить орган по социальной защите семьи и детей
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей, РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:06
2021-03-06T11:06
2021-03-06T11:11
правительство рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения", - говорится в тексте поручения.
https://ria.ru/20210306/putin-1600186186.html
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