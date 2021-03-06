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Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе
Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе
Все признаки указывают на то, что Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T17:56
2021-03-06T20:10
денис пушилин
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украина
в мире
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Все признаки указывают на то, что Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Он указал, что, по данным разведки ДНР, на линии соприкосновения присутствуют иностранные советники, инструкторы, которые готовят диверсионные группы.Также, по словам Пушилина, Киев блокирует любые договоренности во всех переговорных подгруппах."Это очередной признак, что они готовятся к войне", — подчеркнул он.При этом, по словам Пушилина, военнослужащие ДНР все это время были вынуждены готовиться к ответным действиям."Сформирована полноценная армия. Сдерживать в плане ответки мы не будем. Они стреляют — мы будем подавлять огневые точки. Мы до последнего пытались вынести это все на переговорную площадку, но сейчас все заблокировано, они не хотят обсуждать", — сказал он.Помимо этого, Украина препятствует прохождению через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в том числе Международного комитета Красного Креста, заключил глава ДНР.
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денис пушилин, днр, донбасс, украина, в мире

Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе

17:56 06.03.2021 (обновлено: 20:10 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Все признаки указывают на то, что Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Он указал, что, по данным разведки ДНР, на линии соприкосновения присутствуют иностранные советники, инструкторы, которые готовят диверсионные группы.
Также, по словам Пушилина, Киев блокирует любые договоренности во всех переговорных подгруппах.
"Это очередной признак, что они готовятся к войне", — подчеркнул он.
При этом, по словам Пушилина, военнослужащие ДНР все это время были вынуждены готовиться к ответным действиям.
"Сформирована полноценная армия. Сдерживать в плане ответки мы не будем. Они стреляют — мы будем подавлять огневые точки. Мы до последнего пытались вынести это все на переговорную площадку, но сейчас все заблокировано, они не хотят обсуждать", — сказал он.
Помимо этого, Украина препятствует прохождению через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в том числе Международного комитета Красного Креста, заключил глава ДНР.
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