https://ria.ru/20210306/psikhika-1600205363.html

Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших COVID-19

Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших COVID-19

Ученые выяснили, что значительная часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. Соответствующие исследование было... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T15:02

2021-03-06T15:02

2021-03-06T15:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

оксфордский университет

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что значительная часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.Согласно данным специалистов из Оксфордского университета Брукса, в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Вместе с тем от 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию.В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38 д 50%).Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 миллионов.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, оксфордский университет, общество