https://ria.ru/20210306/psikhika-1600205363.html
Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших COVID-19
Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших COVID-19
Ученые выяснили, что значительная часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. Соответствующие исследование было... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T15:02
2021-03-06T15:02
2021-03-06T15:02
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коронавирус в россии
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воз
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общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что значительная часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.Согласно данным специалистов из Оксфордского университета Брукса, в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Вместе с тем от 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию.В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38 д 50%).Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 миллионов.
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, оксфордский университет, общество