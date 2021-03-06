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Прокуратура проводит проверку после схода цистерн с нефтью на ДВЖД

Прокуратура проводит проверку после схода цистерн с нефтью на ДВЖД

Хабаровский транспортный прокурор выехал на место схода 18 цистерн с нефтепродуктами на Дальневосточной железной дороге, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:46

2021-03-06T10:46

2021-03-06T10:46

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Хабаровский транспортный прокурор выехал на место схода 18 цистерн с нефтепродуктами на Дальневосточной железной дороге, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что около 02:00 по местному времени в субботу в Хабаровском крае на 102 километре станции Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре ДВЖД сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживались. По его словам, в каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива. Как сообщила транспортная прокуратура, повреждено железнодорожное полотно. В результате схода в четырех цистернах грузового состава обнаружена капельная течь нефтепродуктов.Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта".Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда, а также силы Центра Экоспас для устранения утечки нефтепродуктов. Экологическая ситуация находится под контролем, угрозы распространения топлива нет, подчеркнули в ДВЖД.

https://ria.ru/20210212/tsisterny-1597278017.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия