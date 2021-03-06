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Прокуратура проводит проверку после схода цистерн с нефтью на ДВЖД
Прокуратура проводит проверку после схода цистерн с нефтью на ДВЖД
Хабаровский транспортный прокурор выехал на место схода 18 цистерн с нефтепродуктами на Дальневосточной железной дороге, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:46
2021-03-06T10:46
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Хабаровский транспортный прокурор выехал на место схода 18 цистерн с нефтепродуктами на Дальневосточной железной дороге, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что около 02:00 по местному времени в субботу в Хабаровском крае на 102 километре станции Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре ДВЖД сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживались. По его словам, в каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива. Как сообщила транспортная прокуратура, повреждено железнодорожное полотно. В результате схода в четырех цистернах грузового состава обнаружена капельная течь нефтепродуктов.Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта".Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда, а также силы Центра Экоспас для устранения утечки нефтепродуктов. Экологическая ситуация находится под контролем, угрозы распространения топлива нет, подчеркнули в ДВЖД.
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

Прокуратура проводит проверку после схода цистерн с нефтью на ДВЖД

10:46 06.03.2021
 
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураСход вагонов с нефтью в Хабаровском крае
Сход вагонов с нефтью в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Хабаровский транспортный прокурор выехал на место схода 18 цистерн с нефтепродуктами на Дальневосточной железной дороге, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что около 02:00 по местному времени в субботу в Хабаровском крае на 102 километре станции Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре ДВЖД сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживались. По его словам, в каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива. Как сообщила транспортная прокуратура, повреждено железнодорожное полотно. В результате схода в четырех цистернах грузового состава обнаружена капельная течь нефтепродуктов.
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"В целях координации деятельности правоохранительных органов на месте происшествия находится Хабаровский транспортный прокурор. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации жд-транспорта. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц", - сообщает надзорное ведомство.
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта".
Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда, а также силы Центра Экоспас для устранения утечки нефтепродуктов. Экологическая ситуация находится под контролем, угрозы распространения топлива нет, подчеркнули в ДВЖД.
 
Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
 
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