В Хабаровском крае проведут проверку после гибели детей при пожаре в доме
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПоследствия возгорания в деревянном одноэтажном жилом доме в поселке Березовый Солнечного района, Хабаровский край
ХАБАРОВСК, 6 мар — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края проведет проверку после пожара в жилом деревянном доме в Солнечном районе, где погибли двое малолетних детей, сообщает региональное надзорное ведомство в субботу.
Краевой главк МЧС информировал, что днем в субботу в одноэтажном жилом деревянном доме на улице БАМа в поселке Березовый Солнечного района произошел пожар, который тушили несколько часов. Дом полностью сгорел, площадь пожара составила 270 квадратных метров. Погибли двое детей 2019 и 2018 годов рождения.
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По данным прокуратуры региона, во время пожара хозяйки квартиры дома не было. Она оставила своих троих малолетних детей без присмотра. Одного ребенка удалось спасти, каких-либо телесных повреждений он не получил.
"На место происшествия выехал прокурор Солнечного района Иван Рокачев. Будет дана оценка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также работе отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечному району ГУ МЧС по Хабаровскому краю по контролю за соблюдением требований противопожарной безопасности в многоквартирных жилых домах", - сообщает надзорное ведомство.
Как сообщал краевой главк МЧС, в квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, с семьей несколько месяцев назад проводился инструктаж по пожарной безопасности.
Региональным СУСК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Отмечается, что вопрос обеспечения пострадавших в результате пожара временным жильем находится на контроле в прокуратуре района.
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