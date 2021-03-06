https://ria.ru/20210306/prokuratura-1600206728.html

В Хабаровском крае проведут проверку после гибели детей при пожаре в доме

В Хабаровском крае проведут проверку после гибели детей при пожаре в доме

Прокуратура Хабаровского края проведет проверку после пожара в жилом деревянном доме в Солнечном районе, где погибли двое малолетних детей, сообщает... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T15:20

2021-03-06T15:20

2021-03-06T15:20

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

солнечный район

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 мар — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края проведет проверку после пожара в жилом деревянном доме в Солнечном районе, где погибли двое малолетних детей, сообщает региональное надзорное ведомство в субботу.Краевой главк МЧС информировал, что днем в субботу в одноэтажном жилом деревянном доме на улице БАМа в поселке Березовый Солнечного района произошел пожар, который тушили несколько часов. Дом полностью сгорел, площадь пожара составила 270 квадратных метров. Погибли двое детей 2019 и 2018 годов рождения.По данным прокуратуры региона, во время пожара хозяйки квартиры дома не было. Она оставила своих троих малолетних детей без присмотра. Одного ребенка удалось спасти, каких-либо телесных повреждений он не получил.Как сообщал краевой главк МЧС, в квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, с семьей несколько месяцев назад проводился инструктаж по пожарной безопасности.Региональным СУСК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).Отмечается, что вопрос обеспечения пострадавших в результате пожара временным жильем находится на контроле в прокуратуре района.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/pozhar-1600151591.html

https://ria.ru/20210302/pozhar-1599611112.html

россия

солнечный район

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), солнечный район, хабаровский край, происшествия