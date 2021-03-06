https://ria.ru/20210306/prepodavateli-1600226636.html

Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям

Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям

Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T19:47

2021-03-06T19:47

2021-03-06T19:47

россия

дмитрий чернышенко

образование - общество

общество

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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко добавил, что в этом году должно быть переподготовлено 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования.По его словам, некоторым специальностям не надо учить пять лет, можно гораздо быстрее готовить специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта. По его словам, именно эти специалисты крайне нужны экономике.Он отметил, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20210302/shkoly-1599565121.html

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2021

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россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, общество