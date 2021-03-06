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Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T19:47
2021-03-06T19:47
2021-03-06T19:47
россия
дмитрий чернышенко
образование - общество
общество
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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко добавил, что в этом году должно быть переподготовлено 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования.По его словам, некоторым специальностям не надо учить пять лет, можно гораздо быстрее готовить специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта. По его словам, именно эти специалисты крайне нужны экономике.Он отметил, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.
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россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, общество
КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости.
Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
"До 2024 года нам нужно 80 тысяч преподавателей, это пока расчётные данные... Я не очень понимаю, кто будет готовить этих преподавателей", - сказал он в ходе совещания "Кадры для цифровой экономики".
Чернышенко добавил, что в этом году должно быть переподготовлено 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования.
По его словам, некоторым специальностям не надо учить пять лет, можно гораздо быстрее готовить специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта. По его словам, именно эти специалисты крайне нужны экономике.
Он отметил, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.