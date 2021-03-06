Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/prepodavateli-1600226636.html
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T19:47
2021-03-06T19:47
россия
дмитрий чернышенко
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:8:1401:796_1920x0_80_0_0_4dcec4a643b7f0be687182064d2b7885.jpg
КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко добавил, что в этом году должно быть переподготовлено 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования.По его словам, некоторым специальностям не надо учить пять лет, можно гораздо быстрее готовить специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта. По его словам, именно эти специалисты крайне нужны экономике.Он отметил, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20210302/shkoly-1599565121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_112:0:1247:851_1920x0_80_0_0_aa790bd0a6b0465e1e700a384be28e2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, общество

Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям

19:47 06.03.2021
 
© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Газпром-медиа Холдинг
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"До 2024 года нам нужно 80 тысяч преподавателей, это пока расчётные данные... Я не очень понимаю, кто будет готовить этих преподавателей", - сказал он в ходе совещания "Кадры для цифровой экономики".

Чернышенко добавил, что в этом году должно быть переподготовлено 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования.
По его словам, некоторым специальностям не надо учить пять лет, можно гораздо быстрее готовить специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта. По его словам, именно эти специалисты крайне нужны экономике.
Он отметил, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения средней общеобразовательной школы № 53 Барнаула - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 11:41
Мишустин оценил ситуацию с оснащением школ современными IT-технологиями
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбразование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния