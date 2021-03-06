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Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет
Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет
Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:39
2021-03-06T11:08
михаил мишустин
владимир путин
кемеровская область
барнаул
экономика
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КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.Во вторник, 2 марта, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития угольной отрасли. Мишустин также участвовал в этой встрече по видеосвязи, находясь в Барнауле.Президент на совещании подчеркнул, что необходимо гарантировать уверенное развитие угольных регионов страны даже с учетом возможного снижения спроса в мире. Тогда же Путин поручил правительству до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля.Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график реализации этапов строительства этих двух магистралей с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда по основным участкам.Он отметил, что первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году.
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михаил мишустин, владимир путин, кемеровская область, барнаул, экономика

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет

09:39 06.03.2021 (обновлено: 11:08 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВагоны с углем
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.
"На этой неделе президент провел совещание по развитию угольной отрасли, где поднимались различные вопросы, в том числе вопросы транспортного обеспечения поставок из вашего региона. Тема важнейшая… Кузбасс производит почти 60 % всей российской угольной продукции и жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт. И для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет", – сказал Мишустин.
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Во вторник, 2 марта, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития угольной отрасли. Мишустин также участвовал в этой встрече по видеосвязи, находясь в Барнауле.
Президент на совещании подчеркнул, что необходимо гарантировать уверенное развитие угольных регионов страны даже с учетом возможного снижения спроса в мире. Тогда же Путин поручил правительству до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области.
Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля.
"Их пропускная способность, особенно на отдельных участках, конечно, пока оставляет желать лучшего. Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение", - добавил глава кабмина.
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Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график реализации этапов строительства этих двух магистралей с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда по основным участкам.
"Тогда мы сможем сделать абсолютно четкий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы - все те, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг или благодаря БАМу и Транссибу. Коллеги, прошу вас ускорить эту работу, чтобы в максимально сжатые сроки мы подготовили все решения и доложили об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жёсткими сроками по каждому участку", - обратился Мишустин к участникам заседания.
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Он отметил, что первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году.
"Суммарно будет построено около 670 километров путей. На втором этапе - более 1300 километров. В целом до 2024 года объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита и контейнеров, составит около 780 миллиардов рублей", - добавил премьер, говоря о развитии БАМа и Транссиба.
 
Михаил МишустинВладимир ПутинКемеровская областьБарнаулЭкономика
 
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