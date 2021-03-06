https://ria.ru/20210306/pravitelstvo-1600179151.html

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет

Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T09:39

2021-03-06T09:39

2021-03-06T11:08

михаил мишустин

владимир путин

кемеровская область

барнаул

экономика

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КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.Во вторник, 2 марта, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития угольной отрасли. Мишустин также участвовал в этой встрече по видеосвязи, находясь в Барнауле.Президент на совещании подчеркнул, что необходимо гарантировать уверенное развитие угольных регионов страны даже с учетом возможного снижения спроса в мире. Тогда же Путин поручил правительству до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля.Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график реализации этапов строительства этих двух магистралей с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда по основным участкам.Он отметил, что первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году.

https://ria.ru/20210110/ugol-1592406742.html

https://ria.ru/20201118/ugol-1585182053.html

https://ria.ru/20201119/ugol-1585362476.html

кемеровская область

барнаул

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михаил мишустин, владимир путин, кемеровская область, барнаул, экономика