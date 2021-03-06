Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/pereedanie-1600159398.html
Переедание может привести к встрече с хирургом
Переедание может привести к встрече с хирургом
Частое переедание растягивает желудок и приводит к еще большему употреблению пищи. Иногда положение исправить может только хирург. Как не довести ситуацию до... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:08
2021-03-06T03:08
россия
ирина бережная
здоровье
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97889/31/978893104_0:63:2360:1391_1920x0_80_0_0_39f7737f9ed6e495ad92ce4d5203ac12.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Частое переедание растягивает желудок и приводит к еще большему употреблению пищи. Иногда положение исправить может только хирург. Как не довести ситуацию до такого исхода, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.Люди часто съедают лишнее из-за того, что эффект насыщения проявляется не сразу, а примерно через 20 минут после приема пищи. За это время в желудок попадает такое дополнительное количество продуктов, что он постепенно начнет растягиваться, объяснила Бережная.У людей с избыточной массой тела объем желудка значительно больше, чем у худых, отметила врач-гастроэнтеролог. По ее словам, если вы хотите контролировать свой вес, нужно постараться вернуть желудок в прежнюю форму. Это можно сделать за несколько месяцев, если перейти на частое дробное питание. Но такой способ срабатывает только в том случае, если процесс не зашел слишком далеко. Если желудок сильно растянут, без операции не обойтись."У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится", – предостерегла Бережная.
https://ria.ru/20210304/mify-1599905956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/97889/31/978893104_260:0:2360:1575_1920x0_80_0_0_80939207843edd6f19865ca7a7e2ce19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ирина бережная, здоровье, питание, общество

Переедание может привести к встрече с хирургом

03:08 06.03.2021
 
© Fotolia / AllianceБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Fotolia / Alliance
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Частое переедание растягивает желудок и приводит к еще большему употреблению пищи. Иногда положение исправить может только хирург. Как не довести ситуацию до такого исхода, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
Люди часто съедают лишнее из-за того, что эффект насыщения проявляется не сразу, а примерно через 20 минут после приема пищи. За это время в желудок попадает такое дополнительное количество продуктов, что он постепенно начнет растягиваться, объяснила Бережная.
У людей с избыточной массой тела объем желудка значительно больше, чем у худых, отметила врач-гастроэнтеролог. По ее словам, если вы хотите контролировать свой вес, нужно постараться вернуть желудок в прежнюю форму. Это можно сделать за несколько месяцев, если перейти на частое дробное питание.
"Это должны быть небольшие порции высококалорийной еды, так они смогут наедаться маленькими порциями. Потом уже можно будет и уменьшить калорийность. Через несколько месяцев нормализуется объем желудка, ведь он мышечный орган и реагирует на объем питания", – советует врач-гастроэнтеролог.
Но такой способ срабатывает только в том случае, если процесс не зашел слишком далеко. Если желудок сильно растянут, без операции не обойтись.
"У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится", – предостерегла Бережная.
Паста - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:30
Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
 
РоссияИрина БережнаяЗдоровьеПитаниеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
11:21В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
11:20Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
Лента новостейМолния