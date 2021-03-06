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Переедание может привести к встрече с хирургом
Переедание может привести к встрече с хирургом
Частое переедание растягивает желудок и приводит к еще большему употреблению пищи. Иногда положение исправить может только хирург. Как не довести ситуацию до... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:08
2021-03-06T03:08
2021-03-06T03:08
россия
ирина бережная
здоровье
питание
общество
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Частое переедание растягивает желудок и приводит к еще большему употреблению пищи. Иногда положение исправить может только хирург. Как не довести ситуацию до такого исхода, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.Люди часто съедают лишнее из-за того, что эффект насыщения проявляется не сразу, а примерно через 20 минут после приема пищи. За это время в желудок попадает такое дополнительное количество продуктов, что он постепенно начнет растягиваться, объяснила Бережная.У людей с избыточной массой тела объем желудка значительно больше, чем у худых, отметила врач-гастроэнтеролог. По ее словам, если вы хотите контролировать свой вес, нужно постараться вернуть желудок в прежнюю форму. Это можно сделать за несколько месяцев, если перейти на частое дробное питание. Но такой способ срабатывает только в том случае, если процесс не зашел слишком далеко. Если желудок сильно растянут, без операции не обойтись."У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится", – предостерегла Бережная.
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россия, ирина бережная, здоровье, питание, общество
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости.
Частое переедание растягивает желудок и приводит к еще большему употреблению пищи. Иногда положение исправить может только хирург. Как не довести ситуацию до такого исхода, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная
.
Люди часто съедают лишнее из-за того, что эффект насыщения проявляется не сразу, а примерно через 20 минут после приема пищи. За это время в желудок попадает такое дополнительное количество продуктов, что он постепенно начнет растягиваться, объяснила Бережная.
У людей с избыточной массой тела объем желудка значительно больше, чем у худых, отметила врач-гастроэнтеролог. По ее словам, если вы хотите контролировать свой вес, нужно постараться вернуть желудок в прежнюю форму. Это можно сделать за несколько месяцев, если перейти на частое дробное питание.
"Это должны быть небольшие порции высококалорийной еды, так они смогут наедаться маленькими порциями. Потом уже можно будет и уменьшить калорийность. Через несколько месяцев нормализуется объем желудка, ведь он мышечный орган и реагирует на объем питания", – советует врач-гастроэнтеролог.
Но такой способ срабатывает только в том случае, если процесс не зашел слишком далеко. Если желудок сильно растянут, без операции не обойтись.
"У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится", – предостерегла Бережная.