https://ria.ru/20210306/pereedanie-1600159398.html

Переедание может привести к встрече с хирургом

Переедание может привести к встрече с хирургом

Частое переедание растягивает желудок и приводит к еще большему употреблению пищи. Иногда положение исправить может только хирург. Как не довести ситуацию до... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:08

2021-03-06T03:08

2021-03-06T03:08

россия

ирина бережная

здоровье

питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/97889/31/978893104_0:63:2360:1391_1920x0_80_0_0_39f7737f9ed6e495ad92ce4d5203ac12.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Частое переедание растягивает желудок и приводит к еще большему употреблению пищи. Иногда положение исправить может только хирург. Как не довести ситуацию до такого исхода, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.Люди часто съедают лишнее из-за того, что эффект насыщения проявляется не сразу, а примерно через 20 минут после приема пищи. За это время в желудок попадает такое дополнительное количество продуктов, что он постепенно начнет растягиваться, объяснила Бережная.У людей с избыточной массой тела объем желудка значительно больше, чем у худых, отметила врач-гастроэнтеролог. По ее словам, если вы хотите контролировать свой вес, нужно постараться вернуть желудок в прежнюю форму. Это можно сделать за несколько месяцев, если перейти на частое дробное питание. Но такой способ срабатывает только в том случае, если процесс не зашел слишком далеко. Если желудок сильно растянут, без операции не обойтись."У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится", – предостерегла Бережная.

https://ria.ru/20210304/mify-1599905956.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина бережная, здоровье, питание, общество