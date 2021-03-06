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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210306/obsledovaniya-1600176672.html
Врачи назвали обследования, которые нужно пройти переболевшим COVID-19
Врачи назвали обследования, которые нужно пройти переболевшим COVID-19
После COVID-19 следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на врачей. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:10
2021-03-06T12:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
психика
легкие
диабет
владимир бекетов
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. После COVID-19 следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на врачей.Как рассказал врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан, одно из самых опасных осложнений коронавируса — это миокардит, воспалительный процесс в мышечном слое сердца. Он возникает даже после легкой формы инфекции. Главные признаки этого заболевания — слабость, боли в сердце, кашель, отеки, головокружение и одышка. Для постановки диагноза кардиолог может назначить ЭхоКГ и МРТ сердца, а также исследования на сердечные топонины I и T (маркеры поражения миокарда) и на маркер сердечной недостаточности pro-BNP. Пациенту предстоит лечение противовирусными препаратами, ему придется соблюдать постельный режим. Если не следовать предписаниям врача, это грозит сердечной недостаточностью.Еще одно из самых распространенных последствий COVID-19 — гиперкоагуляция, то есть склонность к образованию тромбов. Она возникает из-за цитокинового шторма — по словам Белана, нарушения в системе свертывания крови приводят к образованию множества микроскопических тромбов, отсюда ухудшение кровоснабжения и такие симптомы, как одышка или даже неврологические расстройства."Чтобы оценить состояние гемостаза, назначается коагулограмма, включающая D-димер — маркер тромбообразования", — пояснил медик.В этом случае для лечения нужны антикоагулянты. Кроме того, следует вести активный образ жизни, больше отдыхать и пить много воды.Врач-эндокринолог Юрий Потешкин напомнил, что коронавирус может спровоцировать развитие диабета первого типа. Он предположил, что COVID-19 способен запускать этот процесс у генетически предрасположенных к нему людей. Кроме того, инфекция может привести и проявлению признаков диабета второго типа. "При вирусной инфекции повышается инсулинорезистентность, которая вместе с изоляцией и сопряженными с ней нерацио­нальным питанием и малоподвижным образом жизни повышает риск", — пояснил медик.Поэтому при слабости, быстрой утомляемости, постоянной жажде, при ухудшении зрения, снижении веса и медленном заживлении ран стоит обратиться к эндокринологу. Кроме того, следует сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин — это поможет выявить раннюю стадию заболевания. Фиброзные изменения в легких, которые вызывает коронавирус, препятствуют воздухообмену и снижают насыщаемость кислородом. Об этом рассказал врач-терапевт и пульмонолог Владимир Бекетов. После выздоровления у человека еще полтора-три месяца могут сохраняться кашель и одышка, но большинство пульмонологов сходятся во мнении, что организм самостоятельно справится с инфекцией. Для восстановления легких врач посоветовал бросить курить, заняться дыхательной гимнастикой и ходить на массаж.Кроме того, напомнило издание, у перенесших COVID-19 ухудшается память, возникают панические атаки и резкие перепады настроения. Нередко переболевшие страдают бессонницей. Все это связано с нейротоксическим действием вируса и поражением нервной системы и мозга. Поэтому следует больше отдыхать, гулять, питаться по часам. В восстановлении памяти помогут головоломки и кроссворды.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, психика, легкие, диабет, владимир бекетов, здоровье - общество, общество

Врачи назвали обследования, которые нужно пройти переболевшим COVID-19

09:10 06.03.2021 (обновлено: 12:25 06.03.2021)
 
© Depositphotos / sudok1Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. После COVID-19 следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на врачей.
Как рассказал врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан, одно из самых опасных осложнений коронавируса — это миокардит, воспалительный процесс в мышечном слое сердца. Он возникает даже после легкой формы инфекции.
Главные признаки этого заболевания — слабость, боли в сердце, кашель, отеки, головокружение и одышка. Для постановки диагноза кардиолог может назначить ЭхоКГ и МРТ сердца, а также исследования на сердечные топонины I и T (маркеры поражения миокарда) и на маркер сердечной недостаточности pro-BNP. Пациенту предстоит лечение противовирусными препаратами, ему придется соблюдать постельный режим. Если не следовать предписаниям врача, это грозит сердечной недостаточностью.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19
Еще одно из самых распространенных последствий COVID-19 — гиперкоагуляция, то есть склонность к образованию тромбов. Она возникает из-за цитокинового шторма — по словам Белана, нарушения в системе свертывания крови приводят к образованию множества микроскопических тромбов, отсюда ухудшение кровоснабжения и такие симптомы, как одышка или даже неврологические расстройства.
"Чтобы оценить состояние гемостаза, назначается коагулограмма, включающая D-димер — маркер тромбообразования", — пояснил медик.
В этом случае для лечения нужны антикоагулянты. Кроме того, следует вести активный образ жизни, больше отдыхать и пить много воды.
Врач-эндокринолог Юрий Потешкин напомнил, что коронавирус может спровоцировать развитие диабета первого типа. Он предположил, что COVID-19 способен запускать этот процесс у генетически предрасположенных к нему людей. Кроме того, инфекция может привести и проявлению признаков диабета второго типа.
"При вирусной инфекции повышается инсулинорезистентность, которая вместе с изоляцией и сопряженными с ней нерацио­нальным питанием и малоподвижным образом жизни повышает риск", — пояснил медик.
Поэтому при слабости, быстрой утомляемости, постоянной жажде, при ухудшении зрения, снижении веса и медленном заживлении ран стоит обратиться к эндокринологу. Кроме того, следует сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин — это поможет выявить раннюю стадию заболевания.
Фиброзные изменения в легких, которые вызывает коронавирус, препятствуют воздухообмену и снижают насыщаемость кислородом. Об этом рассказал врач-терапевт и пульмонолог Владимир Бекетов. После выздоровления у человека еще полтора-три месяца могут сохраняться кашель и одышка, но большинство пульмонологов сходятся во мнении, что организм самостоятельно справится с инфекцией. Для восстановления легких врач посоветовал бросить курить, заняться дыхательной гимнастикой и ходить на массаж.
Кроме того, напомнило издание, у перенесших COVID-19 ухудшается память, возникают панические атаки и резкие перепады настроения. Нередко переболевшие страдают бессонницей. Все это связано с нейротоксическим действием вируса и поражением нервной системы и мозга. Поэтому следует больше отдыхать, гулять, питаться по часам. В восстановлении памяти помогут головоломки и кроссворды.
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