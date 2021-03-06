https://ria.ru/20210306/obsledovaniya-1600176672.html

Врачи назвали обследования, которые нужно пройти переболевшим COVID-19

Врачи назвали обследования, которые нужно пройти переболевшим COVID-19

После COVID-19 следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на врачей. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T09:10

2021-03-06T09:10

2021-03-06T12:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

психика

легкие

диабет

владимир бекетов

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. После COVID-19 следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на врачей.Как рассказал врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан, одно из самых опасных осложнений коронавируса — это миокардит, воспалительный процесс в мышечном слое сердца. Он возникает даже после легкой формы инфекции. Главные признаки этого заболевания — слабость, боли в сердце, кашель, отеки, головокружение и одышка. Для постановки диагноза кардиолог может назначить ЭхоКГ и МРТ сердца, а также исследования на сердечные топонины I и T (маркеры поражения миокарда) и на маркер сердечной недостаточности pro-BNP. Пациенту предстоит лечение противовирусными препаратами, ему придется соблюдать постельный режим. Если не следовать предписаниям врача, это грозит сердечной недостаточностью.Еще одно из самых распространенных последствий COVID-19 — гиперкоагуляция, то есть склонность к образованию тромбов. Она возникает из-за цитокинового шторма — по словам Белана, нарушения в системе свертывания крови приводят к образованию множества микроскопических тромбов, отсюда ухудшение кровоснабжения и такие симптомы, как одышка или даже неврологические расстройства."Чтобы оценить состояние гемостаза, назначается коагулограмма, включающая D-димер — маркер тромбообразования", — пояснил медик.В этом случае для лечения нужны антикоагулянты. Кроме того, следует вести активный образ жизни, больше отдыхать и пить много воды.Врач-эндокринолог Юрий Потешкин напомнил, что коронавирус может спровоцировать развитие диабета первого типа. Он предположил, что COVID-19 способен запускать этот процесс у генетически предрасположенных к нему людей. Кроме того, инфекция может привести и проявлению признаков диабета второго типа. "При вирусной инфекции повышается инсулинорезистентность, которая вместе с изоляцией и сопряженными с ней нерацио­нальным питанием и малоподвижным образом жизни повышает риск", — пояснил медик.Поэтому при слабости, быстрой утомляемости, постоянной жажде, при ухудшении зрения, снижении веса и медленном заживлении ран стоит обратиться к эндокринологу. Кроме того, следует сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин — это поможет выявить раннюю стадию заболевания. Фиброзные изменения в легких, которые вызывает коронавирус, препятствуют воздухообмену и снижают насыщаемость кислородом. Об этом рассказал врач-терапевт и пульмонолог Владимир Бекетов. После выздоровления у человека еще полтора-три месяца могут сохраняться кашель и одышка, но большинство пульмонологов сходятся во мнении, что организм самостоятельно справится с инфекцией. Для восстановления легких врач посоветовал бросить курить, заняться дыхательной гимнастикой и ходить на массаж.Кроме того, напомнило издание, у перенесших COVID-19 ухудшается память, возникают панические атаки и резкие перепады настроения. Нередко переболевшие страдают бессонницей. Все это связано с нейротоксическим действием вируса и поражением нервной системы и мозга. Поэтому следует больше отдыхать, гулять, питаться по часам. В восстановлении памяти помогут головоломки и кроссворды.

https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600172448.html

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600091769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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