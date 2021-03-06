https://ria.ru/20210306/nigeriya-1600172007.html

При нападении на деревню в Нигерии погибли 16 человек

При нападении на деревню в Нигерии погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, еще девять были ранены вооруженными людьми на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T06:23

2021-03-06T06:23

2021-03-06T11:31

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще девять были ранены вооруженными людьми на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное лицо и местного жителя.Как сообщается, нападение было совершено на деревню Тара, расположенную в штате Сокото.Ранее сообщалось, что по меньшей мере 60 человек были похищены в результате нападения бандитов на деревню в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Неделю назад боевики напали на школу в том же штате и похитили учениц. Местное издание PM News отмечало, что нападение на среднюю школу-интернат для девочек в городе Джангебе произошло ночью. Губернатор штата 2 марта сообщил, что около 300 школьниц были освобождены.

https://ria.ru/20210228/nigeriya-1599316827.html

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москва, тара, нигерия, в мире