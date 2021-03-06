https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600214535.html

Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин

Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин

Рост волос на лице и руках у женщин может быть симптомом рака яичников или надпочечников, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:51

2021-03-06T16:51

2021-03-06T17:40

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Рост волос на лице и руках у женщин может быть симптомом рака яичников или надпочечников, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, избыточный рост волос на теле свидетельствует о дисбалансе гормонов. Поскольку у женщин тестостерон вырабатывается в десять раз меньше, чем у мужчин, это серьезный повод выяснить, почему в теле женщины андрогены взяли верх над эстрогенами."Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики. А просто пойти удалить — удалить-то легко, а что за этим стоит, надо знать", — объяснил Мясников.Кроме того, по его словам, избыточный рост волос на лице женщины может быть связан с таким заболеванием, как поликистоз яичников. При этом месячные становятся нерегулярными, трудно забеременеть, возникают факторы риска для сердечных болезней, могут повышаться уровень сахара и холестерина, добавил врач.

https://ria.ru/20210223/rak-1598621951.html

https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600172448.html

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александр мясников (врач), здоровье, общество