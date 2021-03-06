Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600214535.html
Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин
Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин
Рост волос на лице и руках у женщин может быть симптомом рака яичников или надпочечников, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T16:51
2021-03-06T17:40
александр мясников (врач)
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Рост волос на лице и руках у женщин может быть симптомом рака яичников или надпочечников, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, избыточный рост волос на теле свидетельствует о дисбалансе гормонов. Поскольку у женщин тестостерон вырабатывается в десять раз меньше, чем у мужчин, это серьезный повод выяснить, почему в теле женщины андрогены взяли верх над эстрогенами."Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики. А просто пойти удалить — удалить-то легко, а что за этим стоит, надо знать", — объяснил Мясников.Кроме того, по его словам, избыточный рост волос на лице женщины может быть связан с таким заболеванием, как поликистоз яичников. При этом месячные становятся нерегулярными, трудно забеременеть, возникают факторы риска для сердечных болезней, могут повышаться уровень сахара и холестерина, добавил врач.
https://ria.ru/20210223/rak-1598621951.html
https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600172448.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0ca85366a551011bd150c232beeb848b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал неочевидный симптом рака у женщин

16:51 06.03.2021 (обновлено: 17:40 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Врач Александр Мясников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Рост волос на лице и руках у женщин может быть симптомом рака яичников или надпочечников, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, избыточный рост волос на теле свидетельствует о дисбалансе гормонов. Поскольку у женщин тестостерон вырабатывается в десять раз меньше, чем у мужчин, это серьезный повод выяснить, почему в теле женщины андрогены взяли верх над эстрогенами.
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 01:34Наука
Названы пять часто игнорируемых симптомов рака
"Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики. А просто пойти удалить — удалить-то легко, а что за этим стоит, надо знать", — объяснил Мясников.
Кроме того, по его словам, избыточный рост волос на лице женщины может быть связан с таким заболеванием, как поликистоз яичников. При этом месячные становятся нерегулярными, трудно забеременеть, возникают факторы риска для сердечных болезней, могут повышаться уровень сахара и холестерина, добавил врач.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
Вчера, 07:12
Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния