https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600172448.html

Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19

Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, у какого пола выше заражаемость коронавирусом. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T07:12

2021-03-06T07:12

2021-03-06T13:19

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, у какого пола выше заражаемость коронавирусом.По словам медика, возбудитель COVID-19 проникает в организм через особые ангиотензинпревращающие рецепторы в легких.Поэтому женщины намного реже заражаются коронавирусной инфекцией по сравнению с мужчинами, подытожил медик. Он также добавил, что у детей таких рецепторов почти нет, и именно поэтому дети редко болеют COVID-19.Кроме того, Мясников рассказал, что количество ангиотензинпревращающих рецепторов отличается и у представителей разных рас. Так, у негроидной и азиатской их больше, чем у европеоидной, поэтому представители первых двух болеют COVID-19 больше и тяжелее, заключил врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/koronavirus-1600104691.html

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество