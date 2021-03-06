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Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19
Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, у какого пола выше заражаемость коронавирусом. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T07:12
2021-03-06T13:19
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, у какого пола выше заражаемость коронавирусом.По словам медика, возбудитель COVID-19 проникает в организм через особые ангиотензинпревращающие рецепторы в легких.Поэтому женщины намного реже заражаются коронавирусной инфекцией по сравнению с мужчинами, подытожил медик. Он также добавил, что у детей таких рецепторов почти нет, и именно поэтому дети редко болеют COVID-19.Кроме того, Мясников рассказал, что количество ангиотензинпревращающих рецепторов отличается и у представителей разных рас. Так, у негроидной и азиатской их больше, чем у европеоидной, поэтому представители первых двух болеют COVID-19 больше и тяжелее, заключил врач.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19

07:12 06.03.2021 (обновлено: 13:19 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, у какого пола выше заражаемость коронавирусом.
По словам медика, возбудитель COVID-19 проникает в организм через особые ангиотензинпревращающие рецепторы в легких.

"У мужчин их больше, чем у женщин, а у кого больше рецепторов — у того больше шансов подхватить коронавирус и пневмонию", — сказал Мясников.

Поэтому женщины намного реже заражаются коронавирусной инфекцией по сравнению с мужчинами, подытожил медик. Он также добавил, что у детей таких рецепторов почти нет, и именно поэтому дети редко болеют COVID-19.
Кроме того, Мясников рассказал, что количество ангиотензинпревращающих рецепторов отличается и у представителей разных рас. Так, у негроидной и азиатской их больше, чем у европеоидной, поэтому представители первых двух болеют COVID-19 больше и тяжелее, заключил врач.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 16:11Сказано в эфире
Онищенко: женщины коронавирусом болеют легче
 
Александр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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