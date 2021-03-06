https://ria.ru/20210306/moroz-1600205541.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придут морозы

Синоптик рассказал, когда в Москву придут морозы

Морозы охватят Москву во вторник, по ночам может быть холоднее минус 20 градусов, потеплеет до нуля в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T15:03

2021-03-06T15:03

2021-03-06T15:03

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Морозы охватят Москву во вторник, по ночам может быть холоднее минус 20 градусов, потеплеет до нуля в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во вторник прогнозируется локальный, практически незаметный снег и резкое понижение температуры до минус 16-21 ночью и минус 8-13 днем."В среду, 10 марта, улучшение погоды, антициклон, переменная облачность, без осадков. Минус 16 - минус 21 ночью в Москве, местами минус 22 - минус 27, а местами минус 30 по Подмосковью. Днем минус 9 - минус 14. Примерно так же в четверг", - рассказал синоптик.Тишковец уточнил, что только к пятнице, 12 марта, в столице потеплеет до нуля.

https://ria.ru/20210306/davlenie-1600203709.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество