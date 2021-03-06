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Синоптик рассказал, когда в Москву придут морозы
Синоптик рассказал, когда в Москву придут морозы
Морозы охватят Москву во вторник, по ночам может быть холоднее минус 20 градусов, потеплеет до нуля в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T15:03
2021-03-06T15:03
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Морозы охватят Москву во вторник, по ночам может быть холоднее минус 20 градусов, потеплеет до нуля в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во вторник прогнозируется локальный, практически незаметный снег и резкое понижение температуры до минус 16-21 ночью и минус 8-13 днем."В среду, 10 марта, улучшение погоды, антициклон, переменная облачность, без осадков. Минус 16 - минус 21 ночью в Москве, местами минус 22 - минус 27, а местами минус 30 по Подмосковью. Днем минус 9 - минус 14. Примерно так же в четверг", - рассказал синоптик.Тишковец уточнил, что только к пятнице, 12 марта, в столице потеплеет до нуля.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придут морозы

15:03 06.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в центре Москвы
Женщина на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Морозы охватят Москву во вторник, по ночам может быть холоднее минус 20 градусов, потеплеет до нуля в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник мы пропускаем холодный фронт, тыл циклона, то есть на 8 марта погода чуть-чуть улучшится. Облачно с прояснениями, кратковременный снег, западный, северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Ночью все те же 6-11 градусов мороза, днём минус 3 - минус 8", - рассказал Тишковец.

По его словам, во вторник прогнозируется локальный, практически незаметный снег и резкое понижение температуры до минус 16-21 ночью и минус 8-13 днем.
"В среду, 10 марта, улучшение погоды, антициклон, переменная облачность, без осадков. Минус 16 - минус 21 ночью в Москве, местами минус 22 - минус 27, а местами минус 30 по Подмосковью. Днем минус 9 - минус 14. Примерно так же в четверг", - рассказал синоптик.
Тишковец уточнил, что только к пятнице, 12 марта, в столице потеплеет до нуля.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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