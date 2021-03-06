https://ria.ru/20210306/miting-1600190974.html

В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба

В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба

Около трёх сотен ветеранов армянской армии собрались в Ереване на митинг в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном, передаёт... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T12:14

2021-03-06T12:14

2021-03-06T13:19

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Около трёх сотен ветеранов армянской армии собрались в Ереване на митинг в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном, передаёт корреспондент РИА Новости.Запасники также требуют отставки премьера.Они собрались на окраине Еревана около здания Минобороны. Предполагается, что отсюда они промаршируют к зданию парламента, где в 15:00 по местному времени (14:00 мск) состоится митинг оппозиции с аналогичными требованиями.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html

ереван

армения

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никол пашинян, ереван, армения, в мире