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В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
Около трёх сотен ветеранов армянской армии собрались в Ереване на митинг в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном, передаёт... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:14
2021-03-06T13:19
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Около трёх сотен ветеранов армянской армии собрались в Ереване на митинг в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном, передаёт корреспондент РИА Новости.Запасники также требуют отставки премьера.Они собрались на окраине Еревана около здания Минобороны. Предполагается, что отсюда они промаршируют к зданию парламента, где в 15:00 по местному времени (14:00 мск) состоится митинг оппозиции с аналогичными требованиями.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба

12:14 06.03.2021 (обновлено: 13:19 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг участников митинга в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном возле Министерства обороны Армении в Ереване
Флаг участников митинга в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном возле Министерства обороны Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Около трёх сотен ветеранов армянской армии собрались в Ереване на митинг в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном, передаёт корреспондент РИА Новости.
Запасники также требуют отставки премьера.
Они собрались на окраине Еревана около здания Минобороны. Предполагается, что отсюда они промаршируют к зданию парламента, где в 15:00 по местному времени (14:00 мск) состоится митинг оппозиции с аналогичными требованиями.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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