На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей
КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля.
В субботу премьер провёл в Кемерово совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса. Он уточнил, что для увеличения на 30% объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области предстоит расширить две железнодорожных магистрали - Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб.
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"Их пропускная способность, особенно на отдельных участках, конечно, пока оставляет желать лучшего. Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение", - добавил глава кабмина.
Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график реализации этапов строительства этих двух магистралей с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда по основным участкам.
5 ноября 2020, 17:25АкцентыИз Японии в Европу через Россию. Токио повезет грузы по ТранссибуТокио планирует в ноябре-декабре отправить пилотные грузовые поезда по Транссибу в Европу. В 1980-х годах этот транспортный коридор занимал пятую часть в японском грузопотоке. Сейчас он вновь оказался выгодным.
"Тогда мы сможем сделать абсолютно четкий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы - все те, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг или благодаря БАМу и Транссибу. Коллеги, прошу вас ускорить эту работу, чтобы в максимально сжатые сроки мы подготовили все решения и доложили об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жёсткими сроками по каждому участку", - обратился Мишустин к участникам заседания.
Он отметил, что первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году.
"Суммарно будет построено около 670 километров путей. На втором этапе - более 1300 километров. В целом до 2024 года объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита и контейнеров, составит около 780 миллиардов рублей", - добавил премьер, говоря о развитии БАМа и Транссиба.