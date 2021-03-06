https://ria.ru/20210306/mishustin-1600200237.html

На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей

На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей

Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:12

2021-03-06T14:12

2021-03-06T14:12

михаил мишустин

кемерово

кемеровская область

экономика

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КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля.В субботу премьер провёл в Кемерово совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса. Он уточнил, что для увеличения на 30% объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области предстоит расширить две железнодорожных магистрали - Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб.Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график реализации этапов строительства этих двух магистралей с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда по основным участкам.Он отметил, что первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/1591453046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/transsib-1583227016.html

кемерово

кемеровская область

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михаил мишустин, кемерово, кемеровская область, экономика