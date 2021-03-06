https://ria.ru/20210306/mid-1600205088.html

В МИД рассказали о встрече Михаила Швыдкого с немецким политиком

В МИД рассказали о встрече Михаила Швыдкого с немецким политиком

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага Йоханн... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:57

2021-03-06T14:57

2021-03-06T20:21

йоханн заатхофф

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

политика

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага Йоханн Заатхофф в ходе визита в Россию получил от российской стороны исчерпывающие разъяснения в ответ на озабоченности Берлина ситуацией в России, заявили в субботу в российском МИД.Отмечается, что во время пребывания в России (27 февраля — 3 марта) Заатхофф провел встречи с председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ в ГД Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.Как сообщили в МИД, предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума "Петербургский диалог", и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами с акцентом на проведение в 2020-2021 годах Года Германии в России и предстоящих совместных выставочных проектах."Отмечаем, что Заатхофф в ходе контактов не преминул озвучить господствующие в данный момент в ФРГ установки на российском направлении, заключающиеся в стремлении предъявить нашей стране набор дежурных претензий по проблемным сюжетам двусторонних отношений, и поделиться германскими "озабоченностями" судьбой гражданского общества в России. С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения", — заявили в дипведомстве.

https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йоханн заатхофф, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, политика