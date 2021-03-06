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В МИД рассказали о встрече Михаила Швыдкого с немецким политиком
В МИД рассказали о встрече Михаила Швыдкого с немецким политиком
Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага Йоханн... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:57
2021-03-06T20:21
йоханн заатхофф
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
политика
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага Йоханн Заатхофф в ходе визита в Россию получил от российской стороны исчерпывающие разъяснения в ответ на озабоченности Берлина ситуацией в России, заявили в субботу в российском МИД.Отмечается, что во время пребывания в России (27 февраля — 3 марта) Заатхофф провел встречи с председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ в ГД Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.Как сообщили в МИД, предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума "Петербургский диалог", и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами с акцентом на проведение в 2020-2021 годах Года Германии в России и предстоящих совместных выставочных проектах."Отмечаем, что Заатхофф в ходе контактов не преминул озвучить господствующие в данный момент в ФРГ установки на российском направлении, заключающиеся в стремлении предъявить нашей стране набор дежурных претензий по проблемным сюжетам двусторонних отношений, и поделиться германскими "озабоченностями" судьбой гражданского общества в России. С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения", — заявили в дипведомстве.
https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html
https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html
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йоханн заатхофф, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, политика

В МИД рассказали о встрече Михаила Швыдкого с немецким политиком

14:57 06.03.2021 (обновлено: 20:21 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага Йоханн Заатхофф в ходе визита в Россию получил от российской стороны исчерпывающие разъяснения в ответ на озабоченности Берлина ситуацией в России, заявили в субботу в российском МИД.
Отмечается, что во время пребывания в России (27 февраля — 3 марта) Заатхофф провел встречи с председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ в ГД Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
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Как сообщили в МИД, предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума "Петербургский диалог", и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами с акцентом на проведение в 2020-2021 годах Года Германии в России и предстоящих совместных выставочных проектах.
"Отмечаем, что Заатхофф в ходе контактов не преминул озвучить господствующие в данный момент в ФРГ установки на российском направлении, заключающиеся в стремлении предъявить нашей стране набор дежурных претензий по проблемным сюжетам двусторонних отношений, и поделиться германскими "озабоченностями" судьбой гражданского общества в России. С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения", — заявили в дипведомстве.
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Йоханн ЗаатхоффРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГерманияПолитика
 
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