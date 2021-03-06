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Пушков оценил идею пригласить "скопинского маньяка" на ТВ
Пушков оценил идею пригласить "скопинского маньяка" на ТВ
Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил идею о праве телеканалов приглашать на ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T01:14
2021-03-06T01:14
виктор мохов
алексей пушков
владимир познер
москва
скопин
рязань
рязанская область
общество
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Пушков жестко высказался про идею пригласить "скопинского маньяка" на ТВ
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил идею о праве телеканалов приглашать на ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова.Ранее ряд СМИ сообщал, что после освобождения Мохов поехал в Москву для участия в ток-шоу. Позднее представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка".Парламентарий задался вопросом, чем бывший заключенный может поделиться с телезрителями, кроме собственного опыта "похищений и изнасилований" и воспоминаниях об издевательствах над своими жертвами.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок сократили до 16 лет 10 месяцев. На свободу Мохов вышел 3 марта этого года.
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виктор мохов, алексей пушков, владимир познер, москва, скопин, рязань, рязанская область, общество

Пушков оценил идею пригласить "скопинского маньяка" на ТВ

01:14 06.03.2021
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил идею о праве телеканалов приглашать на ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова.
Ранее ряд СМИ сообщал, что после освобождения Мохов поехал в Москву для участия в ток-шоу. Позднее представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка".

"Быть ли отсидевшему маньяку на ТВ — это не вопрос права, это вопрос морали. И если что и странно, то это споры по этому поводу. Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране. И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных нравственных норм", — написал Пушков.

Парламентарий задался вопросом, чем бывший заключенный может поделиться с телезрителями, кроме собственного опыта "похищений и изнасилований" и воспоминаниях об издевательствах над своими жертвами.
"Правовое государство в чистом виде имеет один крупный изьян: если оно все сводит к закону и праву, то оно не оставляет места нравственному чувству. Но закон можно и обойти. <…> Сам по себе он недостаточен. В УК морально-нравственный закон не прописан. Но он есть. И должен быть, иначе общество превратится в бездушное царство преступников их их адвокатов. Недаром в России издревле было такое понятие: по справедливости. Оно должно всегда сопровождать применение закона", — объяснил Пушков.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок сократили до 16 лет 10 месяцев. На свободу Мохов вышел 3 марта этого года.
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 12:24
"Скопинский маньяк" решил жениться
 
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