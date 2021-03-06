https://ria.ru/20210306/maduro-1600223350.html

Мадуро привился вакциной "Спутник V" и "заговорил" по-русски

Мадуро привился вакциной "Спутник V" и "заговорил" по-русски

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T18:48

2021-03-06T18:48

2021-03-06T22:41

силия флорес

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

николас мадуро

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V".Трансляции велась в Twitter главы государства."Как я и обещал народу, я исполняю обещание. <…> Моя первая доза, я вакцинировался", — сказал Мадуро.По его словам, "все исследования говорят, что российская вакцина генерирует хороший иммунный ответ"."Спасибо!" — добавил он по-русски.После укола венесуэльский лидер напомнил о шутке, что после вакцинации "Спутником V" можно заговорить по-русски, и произнес несколько испанских слов на "русский" манер."Я ничего не чувствую", — сказал он по-испански, добавив: "(не чувствую. — Прим. ред.) даже ни "эскалоски", ни "фьебраски", не знаю, почему я говорю так".В испанском языке есть слово escalofrios, которое переводится как "озноб", слово fiebre означает "температура".

https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600129896.html

венесуэла

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силия флорес, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире