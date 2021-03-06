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https://ria.ru/20210306/maduro-1600223350.html
Мадуро привился вакциной "Спутник V" и "заговорил" по-русски
Мадуро привился вакциной "Спутник V" и "заговорил" по-русски
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T18:48
2021-03-06T22:41
силия флорес
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V".Трансляции велась в Twitter главы государства."Как я и обещал народу, я исполняю обещание. &lt;…&gt; Моя первая доза, я вакцинировался", — сказал Мадуро.По его словам, "все исследования говорят, что российская вакцина генерирует хороший иммунный ответ"."Спасибо!" — добавил он по-русски.После укола венесуэльский лидер напомнил о шутке, что после вакцинации "Спутником V" можно заговорить по-русски, и произнес несколько испанских слов на "русский" манер."Я ничего не чувствую", — сказал он по-испански, добавив: "(не чувствую. — Прим. ред.) даже ни "эскалоски", ни "фьебраски", не знаю, почему я говорю так".В испанском языке есть слово escalofrios, которое переводится как "озноб", слово fiebre означает "температура".
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силия флорес, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро привился вакциной "Спутник V" и "заговорил" по-русски

18:48 06.03.2021 (обновлено: 22:41 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V".
Трансляции велась в Twitter главы государства.
"Как я и обещал народу, я исполняю обещание. <…> Моя первая доза, я вакцинировался", — сказал Мадуро.
По его словам, "все исследования говорят, что российская вакцина генерирует хороший иммунный ответ".
"Спасибо!" — добавил он по-русски.
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После укола венесуэльский лидер напомнил о шутке, что после вакцинации "Спутником V" можно заговорить по-русски, и произнес несколько испанских слов на "русский" манер.
"Я ничего не чувствую", — сказал он по-испански, добавив: "(не чувствую. — Прим. ред.) даже ни "эскалоски", ни "фьебраски", не знаю, почему я говорю так".
В испанском языке есть слово escalofrios, которое переводится как "озноб", слово fiebre означает "температура".
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