https://ria.ru/20210306/loboda-1600056078.html

Светлана Лобода представила чувственный трек "Родной" и клип на него

Светлана Лобода представила чувственный трек "Родной" и клип на него

Певица Светлана Лобода выпустила на всех цифровых платформах трек "Родной", а на YouTube опубликовала чувственный клип на него, снятый Анной Меликян. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T00:36

2021-03-06T00:36

2021-03-06T00:36

шоубиз

новости культуры

шоу-бизнес

анна чиповская

светлана лобода

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600053664_6:0:1103:617_1920x0_80_0_0_73916af5439bc216361b230d4d6f225e.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выпустила на всех цифровых платформах трек "Родной", а на YouTube опубликовала чувственный клип на него, снятый Анной Меликян."Сегодня очень волнительный для меня день — премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. "Родной" — это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!" — написала Лобода в инстаграме.В ролике герои клипа в исполнении актрисы Анны Чиповской и Юрия Борисова — экс-возлюбленные, у каждого из которых своя жизнь. Она счастлива с новым парнем и кайфует от работы бармена, он — женат и воспитывает красавицу-дочку. Но что-то продолжает их тянуть друг к другу. В комментариях зрители и слушатели поблагодарили Светлану Лободу и ее команду за проделанную работу."Этот мини-фильм стоит сотни миллионов просмотров", "Вся жизнь в одной песне. Эмоции зашкаливают. Перематываю снова и снова", "Сколько же разбитых сердец увидели себя в этом клипе и в тексте слов. Светлана, браво!" — поделились впечатлениями пользователи.

https://ria.ru/20201218/loboda-1589912087.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, анна чиповская, светлана лобода, youtube