https://ria.ru/20210306/loboda-1600056078.html
Светлана Лобода представила чувственный трек "Родной" и клип на него
Светлана Лобода представила чувственный трек "Родной" и клип на него
Певица Светлана Лобода выпустила на всех цифровых платформах трек "Родной", а на YouTube опубликовала чувственный клип на него, снятый Анной Меликян. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T00:36
2021-03-06T00:36
2021-03-06T00:36
шоубиз
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анна чиповская
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выпустила на всех цифровых платформах трек "Родной", а на YouTube опубликовала чувственный клип на него, снятый Анной Меликян."Сегодня очень волнительный для меня день — премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. "Родной" — это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!" — написала Лобода в инстаграме.В ролике герои клипа в исполнении актрисы Анны Чиповской и Юрия Борисова — экс-возлюбленные, у каждого из которых своя жизнь. Она счастлива с новым парнем и кайфует от работы бармена, он — женат и воспитывает красавицу-дочку. Но что-то продолжает их тянуть друг к другу. В комментариях зрители и слушатели поблагодарили Светлану Лободу и ее команду за проделанную работу."Этот мини-фильм стоит сотни миллионов просмотров", "Вся жизнь в одной песне. Эмоции зашкаливают. Перематываю снова и снова", "Сколько же разбитых сердец увидели себя в этом клипе и в тексте слов. Светлана, браво!" — поделились впечатлениями пользователи.
https://ria.ru/20201218/loboda-1589912087.html
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новости культуры, шоу-бизнес, анна чиповская, светлана лобода, youtube
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выпустила на всех цифровых платформах трек "Родной", а на YouTube опубликовала чувственный клип на него, снятый Анной Меликян.
"Сегодня очень волнительный для меня день — премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. "Родной" — это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!" — написала
Лобода в инстаграме.
В ролике герои клипа в исполнении актрисы Анны Чиповской и Юрия Борисова — экс-возлюбленные, у каждого из которых своя жизнь. Она счастлива с новым парнем и кайфует от работы бармена, он — женат и воспитывает красавицу-дочку. Но что-то продолжает их тянуть друг к другу.
В комментариях зрители и слушатели поблагодарили Светлану Лободу и ее команду за проделанную работу.
"Этот мини-фильм стоит сотни миллионов просмотров", "Вся жизнь в одной песне. Эмоции зашкаливают. Перематываю снова и снова", "Сколько же разбитых сердец увидели себя в этом клипе и в тексте слов. Светлана, браво!" — поделились впечатлениями пользователи.