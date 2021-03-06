Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210306/loboda-1600056078.html
Светлана Лобода представила чувственный трек "Родной" и клип на него
Светлана Лобода представила чувственный трек "Родной" и клип на него
Певица Светлана Лобода выпустила на всех цифровых платформах трек "Родной", а на YouTube опубликовала чувственный клип на него, снятый Анной Меликян. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T00:36
2021-03-06T00:36
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
анна чиповская
светлана лобода
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600053664_6:0:1103:617_1920x0_80_0_0_73916af5439bc216361b230d4d6f225e.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выпустила на всех цифровых платформах трек "Родной", а на YouTube опубликовала чувственный клип на него, снятый Анной Меликян."Сегодня очень волнительный для меня день — премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. "Родной" — это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!" — написала Лобода в инстаграме.В ролике герои клипа в исполнении актрисы Анны Чиповской и Юрия Борисова — экс-возлюбленные, у каждого из которых своя жизнь. Она счастлива с новым парнем и кайфует от работы бармена, он — женат и воспитывает красавицу-дочку. Но что-то продолжает их тянуть друг к другу. В комментариях зрители и слушатели поблагодарили Светлану Лободу и ее команду за проделанную работу."Этот мини-фильм стоит сотни миллионов просмотров", "Вся жизнь в одной песне. Эмоции зашкаливают. Перематываю снова и снова", "Сколько же разбитых сердец увидели себя в этом клипе и в тексте слов. Светлана, браво!" — поделились впечатлениями пользователи.
https://ria.ru/20201218/loboda-1589912087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600053664_143:0:966:617_1920x0_80_0_0_5341637ae475df2b9550353b1057cf1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, анна чиповская, светлана лобода, youtube

Светлана Лобода представила чувственный трек "Родной" и клип на него

00:36 06.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выпустила на всех цифровых платформах трек "Родной", а на YouTube опубликовала чувственный клип на него, снятый Анной Меликян.
"Сегодня очень волнительный для меня день — премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. "Родной" — это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!" — написала Лобода в инстаграме.
В ролике герои клипа в исполнении актрисы Анны Чиповской и Юрия Борисова — экс-возлюбленные, у каждого из которых своя жизнь. Она счастлива с новым парнем и кайфует от работы бармена, он — женат и воспитывает красавицу-дочку. Но что-то продолжает их тянуть друг к другу.
В комментариях зрители и слушатели поблагодарили Светлану Лободу и ее команду за проделанную работу.
"Этот мини-фильм стоит сотни миллионов просмотров", "Вся жизнь в одной песне. Эмоции зашкаливают. Перематываю снова и снова", "Сколько же разбитых сердец увидели себя в этом клипе и в тексте слов. Светлана, браво!" — поделились впечатлениями пользователи.
LOBODA - moLOko - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 17:11Культура
Светлана Лобода выпустила клип о материнстве на трек Moloko
 
ШоубизНовости культурыШоу-бизнесАнна ЧиповскаяСветлана ЛободаYouTube
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
11:21В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
11:20Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
Лента новостейМолния