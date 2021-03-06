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В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
Ливан, где со вторника не прекращаются акции протеста, подошел к точке невозврата, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Хассан Дияб. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T21:12
2021-03-06T22:30
саад харири
бейрут
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Ливан, где со вторника не прекращаются акции протеста, подошел к точке невозврата, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Хассан Дияб.Политик напомнил, что уже почти семь месяцев с момента отставки его кабинета в стране не удается сформировать новое правительство.Со вторника по всему Ливану идут акции протеста с блокированием дорог. Демонстранты перекрывают центр Бейрута и основные столичные трассы горящими покрышками, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестных акций выступают с требованием к властям начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни населения.Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня десяти тысяч фунтов за доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1500 за американский доллар. Ливанский фунт таким образом только за последние дни обесценился на 15-17%. Валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризис. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования.В конце октября в очередной раз пост премьера получил Саад Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.
https://ria.ru/20210210/beyrut-1596796744.html
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саад харири, бейрут, ливан, в мире

В Ливане пятый день продолжаются беспорядки

21:12 06.03.2021 (обновлено: 22:30 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПротестующие на улицах Бейрута
Протестующие на улицах Бейрута - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Ливан, где со вторника не прекращаются акции протеста, подошел к точке невозврата, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Хассан Дияб.
Политик напомнил, что уже почти семь месяцев с момента отставки его кабинета в стране не удается сформировать новое правительство.
"Общественный кризис не может быть разрешен без решения финансового кризиса, а финансовый кризис не решить без возобновления переговоров с Международным валютным фондом, а это невозможно без проведения реформ. Реформ не будет без нового правительства", — пояснил Дияб.
Со вторника по всему Ливану идут акции протеста с блокированием дорог. Демонстранты перекрывают центр Бейрута и основные столичные трассы горящими покрышками, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестных акций выступают с требованием к властям начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни населения.
Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня десяти тысяч фунтов за доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1500 за американский доллар. Ливанский фунт таким образом только за последние дни обесценился на 15-17%. Валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.
Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризис. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования.
В конце октября в очередной раз пост премьера получил Саад Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.
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