https://ria.ru/20210306/livan-1600231989.html

В Ливане пятый день продолжаются беспорядки

В Ливане пятый день продолжаются беспорядки

Ливан, где со вторника не прекращаются акции протеста, подошел к точке невозврата, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Хассан Дияб. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T21:12

2021-03-06T21:12

2021-03-06T22:30

саад харири

бейрут

ливан

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БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Ливан, где со вторника не прекращаются акции протеста, подошел к точке невозврата, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Хассан Дияб.Политик напомнил, что уже почти семь месяцев с момента отставки его кабинета в стране не удается сформировать новое правительство.Со вторника по всему Ливану идут акции протеста с блокированием дорог. Демонстранты перекрывают центр Бейрута и основные столичные трассы горящими покрышками, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестных акций выступают с требованием к властям начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни населения.Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня десяти тысяч фунтов за доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1500 за американский доллар. Ливанский фунт таким образом только за последние дни обесценился на 15-17%. Валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризис. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования.В конце октября в очередной раз пост премьера получил Саад Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.

https://ria.ru/20210210/beyrut-1596796744.html

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саад харири, бейрут, ливан, в мире