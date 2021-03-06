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В заповеднике в Приморье показали самую занятую самку леопарда
В заповеднике в Приморье показали самую занятую самку леопарда
Заповедник "Земля леопарда" опубликовал фотографии молодой самки пятнистой кошки, которая всегда при деле. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T02:17
2021-03-06T02:17
2021-03-06T02:17
дикие животные
туризм
туризм
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал фотографии молодой самки пятнистой кошки, которая всегда при деле."У юной самки Leo 124F нет времени: она вся в работе, — комментирует снимки сотрудник природоохранной территории. — Это одна из самых занятых леопардиц нацпарка. Попадая в объектив фотоловушки, она либо торопится по своим кошачьим делам, либо что-то сосредоточенно ищет".Правда, эксперт пояснил, что это полезное качество: "как раз то, что нужно в дикой природе, где от рационального распределения своих ресурсов зависит выживание".Благодаря этому у Leo 124F все будет хорошо, уверены в заповеднике. Она была впервые зарегистрирована в 2017 году, и сейчас хищнице около пяти лет. Для дальневосточного леопарда это самый пик юности, когда энтузиазма и энергии — в избытке.
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дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Заповедник "Земля леопарда" опубликовал
фотографии молодой самки пятнистой кошки, которая всегда при деле.
"У юной самки Leo 124F нет времени: она вся в работе, — комментирует снимки сотрудник природоохранной территории. — Это одна из самых занятых леопардиц нацпарка. Попадая в объектив фотоловушки, она либо торопится по своим кошачьим делам, либо что-то сосредоточенно ищет".
Правда, эксперт пояснил, что это полезное качество: "как раз то, что нужно в дикой природе, где от рационального распределения своих ресурсов зависит выживание".
Благодаря этому у Leo 124F все будет хорошо, уверены в заповеднике. Она была впервые зарегистрирована в 2017 году, и сейчас хищнице около пяти лет. Для дальневосточного леопарда это самый пик юности, когда энтузиазма и энергии — в избытке.