https://ria.ru/20210306/lazer-1599786770.html

"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие

"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие

Непревзойденная точность, атака со скоростью света, уничтожение ракет и беспилотников — в США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования. В отличие... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T08:00

2021-03-06T08:00

2021-03-06T08:07

россия

владимир попов

ввс сша

министерство обороны сша

пентагон

технологии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_276d2d973b94a71cebb1b4fd96a2b7e9.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Непревзойденная точность, атака со скоростью света, уничтожение ракет и беспилотников — в США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования. В отличие от других схожих проектов, системой SHIELD планируют оснащать истребители. Разработчики уверяют, что энергетические орудия намного эффективнее ракет. Однако у них много недостатков. О боевых лазерах и их возможностях — в материале РИА Новости.Грандиозные планыМакет корпуса бортового боевого лазера Исследовательская лаборатория ВВС США получила в конце февраля. Энергетическая установка и система управления лучом поступит на тестирование к середине лета. А в 2024-м рассчитывают приступить к полноценным наземным испытаниям всего комплекса.Программа SHIELD (Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator) стартовала в 2016-м. В Пентагоне собирались испытать первый образец боевого лазера в 2021-м, однако сроки пришлось скорректировать из-за множества нерешенных проблем, связанных с применением таких систем в качестве бортового вооружения самолетов.SHIELD позиционируют в первую очередь как средство обороны. Лазер должен сбивать приближающиеся к самолету ракеты класса "земля — воздух" или "воздух — воздух". Причем вооружать им американцы хотят не только крупную технику вроде летающих артбатарей AC-130, но и истребители.Со временем лазерные пушки приспособят и для ударов по наземной инфраструктуре. Разработчики уверены, что это изменит тактику боя. Правда, проект пока лишь на бумаге. Многие специалисты его критикуют, а в Министерстве обороны США считают, что в ближайшей перспективе сбивать ракеты с помощью лазера вряд ли удастся."Я крайне скептически отношусь к лазеру на борту самолета", — признался заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин. Тем не менее работы продолжаются. В апреле 2019-го наземная энергетическая установка успешно сбила несколько ракет на полигоне ВВС США Уайт Сэндс в Нью-Мехико. Конструкция будущегоЭксперты считают, что для интеграции лазеров в комплексы бортового вооружения боевых самолетов потребуются еще десятки лет. Главная проблема — габариты энергетических установок, генерирующих достаточно мощный луч. "Есть лабораторные наземные системы, режущие лучом металл, например броню толщиной 20 миллиметров. Но это процесс не быстрый, причем цель неподвижна и до нее всего несколько метров. Чем мощнее энергетическая установка, тем она крупнее", — объясняет РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов.Истребители, добавляет эксперт, сегодня оснащают так называемыми оптико-электронными системами, тоже использующими лазерный луч. Их применяют для обнаружения атакующих ракет, определения координат, целеуказания, обзора воздушного пространства и других целей. Кроме того, существуют лазерные средства поражения, с помощью которых можно воздействовать на оптические приборы наблюдения: визиры, прицелы. Но их мощности хватает лишь на то, чтобы вывести из строя матрицу. "Трудность не только в габаритах, — продолжает Попов. — Нужна мгновенная накачка лазера. Одно дело поражать прицелы истребителей или наземных станций, другое — сбивать ракеты. Думаю, американцы планируют разрушать воздействием высокой температуры не корпус боеприпаса, а отдельные элементы конструкции, такие как рули управления или внутреннюю особо чувствительную электронику". Бесспорное достоинство лазерного оружия — минимальное время реакции на угрозу. С обычными боеприпасами надо обнаружить объект, передать целеуказание, выдать координаты для сопровождения и только потом нанести удар. Ракета должна еще и догнать цель. С лазером все гораздо быстрее — импульс замеряет дальность, захватывает цель и через считанные секунды поджигает. Еще одна серьезная задача для конструкторов — управление лазерным лучом в неоднородной среде. В безвоздушном пространстве проще — луч не встречает препятствий и идет по прямой. В воздухе надо учитывать преломление, влажность, плотность, давление, температуру, осадки.Не первая попыткаВоенной лазерной программой в США занимаются уже несколько десятилетий. В 1999-м построили экспериментальный Boeing 747 с лазерной установкой на борту: вместо носового обтекателя установили вращающуюся турель со множеством оптических приборов и зеркалом боевого лазера. Однако даже несмотря на внушительные размеры самолета, энергетическая мегаваттная установка поместилась внутри фюзеляжа с большим трудом. После серии наземных испытаний и условных стрельб боевой лазер протестировали на практике. В 2010-м луч с экспериментального "Боинга" уничтожил баллистическую ракету — при попадании она разогрелась до критических температур и разрушилась в воздухе. Потом самолет сбил еще один боеприпас. И все же программу закрыли из-за дороговизны и сложности. Также в Пентагоне усомнились в том, что лазер можно использовать в реальных боевых действиях.Лазерное оружие размещали и на кораблях. В 2017-м американцы испытали такую установку в Персидском заливе на транспортнике USS Ponce: сбили довольно крупный беспилотник. Испытатели и военные отметили, что лазер намного точнее, обычных орудий, причем луч в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.Немало внимания такому оружию уделяют и в России. Так, в конце 1970-х, еще в СССР, лазерную систему установили на Ил-76. На испытаниях комплекс А-60 уничтожил несколько десятков воздушных целей, были эксперименты по ослеплению и уничтожению орбитальных спутников. В конце нулевых проект приостановили, но в 2014-м работы возобновили.В 2016-м замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил о глубокой модернизации и успешных наземных и летных экспериментах воздушной лаборатории, а в 2018-м на опытно-боевое дежурство заступил наземный лазерный комплекс специального назначения "Пересвет". Эта установка, предназначенная для ослепления техники противника, выведения из строя крылатых ракет, беспилотников и других средств воздушного нападения, как считают эксперты, дополняет имеющиеся на вооружении комплексы ПВО и радиоэлектронной борьбы, с которыми она будет действовать в единой связке.

https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html

https://ria.ru/20210218/orbita-1597703344.html

https://ria.ru/20210123/giperzvuk-1594143235.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир попов, ввс сша, министерство обороны сша, пентагон, технологии, безопасность