Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/lazer-1599786770.html
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
Непревзойденная точность, атака со скоростью света, уничтожение ракет и беспилотников — в США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования. В отличие... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T08:00
2021-03-06T08:07
россия
владимир попов
ввс сша
министерство обороны сша
пентагон
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_276d2d973b94a71cebb1b4fd96a2b7e9.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Непревзойденная точность, атака со скоростью света, уничтожение ракет и беспилотников — в США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования. В отличие от других схожих проектов, системой SHIELD планируют оснащать истребители. Разработчики уверяют, что энергетические орудия намного эффективнее ракет. Однако у них много недостатков. О боевых лазерах и их возможностях — в материале РИА Новости.Грандиозные планыМакет корпуса бортового боевого лазера Исследовательская лаборатория ВВС США получила в конце февраля. Энергетическая установка и система управления лучом поступит на тестирование к середине лета. А в 2024-м рассчитывают приступить к полноценным наземным испытаниям всего комплекса.Программа SHIELD (Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator) стартовала в 2016-м. В Пентагоне собирались испытать первый образец боевого лазера в 2021-м, однако сроки пришлось скорректировать из-за множества нерешенных проблем, связанных с применением таких систем в качестве бортового вооружения самолетов.SHIELD позиционируют в первую очередь как средство обороны. Лазер должен сбивать приближающиеся к самолету ракеты класса "земля — воздух" или "воздух — воздух". Причем вооружать им американцы хотят не только крупную технику вроде летающих артбатарей AC-130, но и истребители.Со временем лазерные пушки приспособят и для ударов по наземной инфраструктуре. Разработчики уверены, что это изменит тактику боя. Правда, проект пока лишь на бумаге. Многие специалисты его критикуют, а в Министерстве обороны США считают, что в ближайшей перспективе сбивать ракеты с помощью лазера вряд ли удастся."Я крайне скептически отношусь к лазеру на борту самолета", — признался заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин. Тем не менее работы продолжаются. В апреле 2019-го наземная энергетическая установка успешно сбила несколько ракет на полигоне ВВС США Уайт Сэндс в Нью-Мехико. Конструкция будущегоЭксперты считают, что для интеграции лазеров в комплексы бортового вооружения боевых самолетов потребуются еще десятки лет. Главная проблема — габариты энергетических установок, генерирующих достаточно мощный луч. "Есть лабораторные наземные системы, режущие лучом металл, например броню толщиной 20 миллиметров. Но это процесс не быстрый, причем цель неподвижна и до нее всего несколько метров. Чем мощнее энергетическая установка, тем она крупнее", — объясняет РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов.Истребители, добавляет эксперт, сегодня оснащают так называемыми оптико-электронными системами, тоже использующими лазерный луч. Их применяют для обнаружения атакующих ракет, определения координат, целеуказания, обзора воздушного пространства и других целей. Кроме того, существуют лазерные средства поражения, с помощью которых можно воздействовать на оптические приборы наблюдения: визиры, прицелы. Но их мощности хватает лишь на то, чтобы вывести из строя матрицу. "Трудность не только в габаритах, — продолжает Попов. — Нужна мгновенная накачка лазера. Одно дело поражать прицелы истребителей или наземных станций, другое — сбивать ракеты. Думаю, американцы планируют разрушать воздействием высокой температуры не корпус боеприпаса, а отдельные элементы конструкции, такие как рули управления или внутреннюю особо чувствительную электронику". Бесспорное достоинство лазерного оружия — минимальное время реакции на угрозу. С обычными боеприпасами надо обнаружить объект, передать целеуказание, выдать координаты для сопровождения и только потом нанести удар. Ракета должна еще и догнать цель. С лазером все гораздо быстрее — импульс замеряет дальность, захватывает цель и через считанные секунды поджигает. Еще одна серьезная задача для конструкторов — управление лазерным лучом в неоднородной среде. В безвоздушном пространстве проще — луч не встречает препятствий и идет по прямой. В воздухе надо учитывать преломление, влажность, плотность, давление, температуру, осадки.Не первая попыткаВоенной лазерной программой в США занимаются уже несколько десятилетий. В 1999-м построили экспериментальный Boeing 747 с лазерной установкой на борту: вместо носового обтекателя установили вращающуюся турель со множеством оптических приборов и зеркалом боевого лазера. Однако даже несмотря на внушительные размеры самолета, энергетическая мегаваттная установка поместилась внутри фюзеляжа с большим трудом. После серии наземных испытаний и условных стрельб боевой лазер протестировали на практике. В 2010-м луч с экспериментального "Боинга" уничтожил баллистическую ракету — при попадании она разогрелась до критических температур и разрушилась в воздухе. Потом самолет сбил еще один боеприпас. И все же программу закрыли из-за дороговизны и сложности. Также в Пентагоне усомнились в том, что лазер можно использовать в реальных боевых действиях.Лазерное оружие размещали и на кораблях. В 2017-м американцы испытали такую установку в Персидском заливе на транспортнике USS Ponce: сбили довольно крупный беспилотник. Испытатели и военные отметили, что лазер намного точнее, обычных орудий, причем луч в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.Немало внимания такому оружию уделяют и в России. Так, в конце 1970-х, еще в СССР, лазерную систему установили на Ил-76. На испытаниях комплекс А-60 уничтожил несколько десятков воздушных целей, были эксперименты по ослеплению и уничтожению орбитальных спутников. В конце нулевых проект приостановили, но в 2014-м работы возобновили.В 2016-м замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил о глубокой модернизации и успешных наземных и летных экспериментах воздушной лаборатории, а в 2018-м на опытно-боевое дежурство заступил наземный лазерный комплекс специального назначения "Пересвет". Эта установка, предназначенная для ослепления техники противника, выведения из строя крылатых ракет, беспилотников и других средств воздушного нападения, как считают эксперты, дополняет имеющиеся на вооружении комплексы ПВО и радиоэлектронной борьбы, с которыми она будет действовать в единой связке.
https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html
https://ria.ru/20210218/orbita-1597703344.html
https://ria.ru/20210123/giperzvuk-1594143235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_189:0:2725:1902_1920x0_80_0_0_874132cf96ccf5539674557f42bf7c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир попов, ввс сша, министерство обороны сша, пентагон, технологии, безопасность

"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие

08:00 06.03.2021 (обновлено: 08:07 06.03.2021)
 
© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Непревзойденная точность, атака со скоростью света, уничтожение ракет и беспилотников — в США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования. В отличие от других схожих проектов, системой SHIELD планируют оснащать истребители. Разработчики уверяют, что энергетические орудия намного эффективнее ракет. Однако у них много недостатков. О боевых лазерах и их возможностях — в материале РИА Новости.

Грандиозные планы

Макет корпуса бортового боевого лазера Исследовательская лаборатория ВВС США получила в конце февраля. Энергетическая установка и система управления лучом поступит на тестирование к середине лета. А в 2024-м рассчитывают приступить к полноценным наземным испытаниям всего комплекса.
Программа SHIELD (Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator) стартовала в 2016-м. В Пентагоне собирались испытать первый образец боевого лазера в 2021-м, однако сроки пришлось скорректировать из-за множества нерешенных проблем, связанных с применением таких систем в качестве бортового вооружения самолетов.
SHIELD позиционируют в первую очередь как средство обороны. Лазер должен сбивать приближающиеся к самолету ракеты класса "земля — воздух" или "воздух — воздух". Причем вооружать им американцы хотят не только крупную технику вроде летающих артбатарей AC-130, но и истребители.
Прототип беспилотного летательного аппарата LongShot в представлении художника - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00
"Сбросим Россию и Китай с неба": какое новое оружие разрабатывают в США
Со временем лазерные пушки приспособят и для ударов по наземной инфраструктуре. Разработчики уверены, что это изменит тактику боя. Правда, проект пока лишь на бумаге. Многие специалисты его критикуют, а в Министерстве обороны США считают, что в ближайшей перспективе сбивать ракеты с помощью лазера вряд ли удастся.
"Я крайне скептически отношусь к лазеру на борту самолета", — признался заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.
Тем не менее работы продолжаются. В апреле 2019-го наземная энергетическая установка успешно сбила несколько ракет на полигоне ВВС США Уайт Сэндс в Нью-Мехико.
© Lockheed MartinКонцепт истребителя, оснащенного лазерным оружием
Концепт истребителя, оснащенного лазерным оружием - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Lockheed Martin
Концепт истребителя, оснащенного лазерным оружием

Конструкция будущего

Эксперты считают, что для интеграции лазеров в комплексы бортового вооружения боевых самолетов потребуются еще десятки лет. Главная проблема — габариты энергетических установок, генерирующих достаточно мощный луч.
"Есть лабораторные наземные системы, режущие лучом металл, например броню толщиной 20 миллиметров. Но это процесс не быстрый, причем цель неподвижна и до нее всего несколько метров. Чем мощнее энергетическая установка, тем она крупнее", — объясняет РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
Истребители, добавляет эксперт, сегодня оснащают так называемыми оптико-электронными системами, тоже использующими лазерный луч. Их применяют для обнаружения атакующих ракет, определения координат, целеуказания, обзора воздушного пространства и других целей. Кроме того, существуют лазерные средства поражения, с помощью которых можно воздействовать на оптические приборы наблюдения: визиры, прицелы. Но их мощности хватает лишь на то, чтобы вывести из строя матрицу.
"Трудность не только в габаритах, — продолжает Попов. — Нужна мгновенная накачка лазера. Одно дело поражать прицелы истребителей или наземных станций, другое — сбивать ракеты. Думаю, американцы планируют разрушать воздействием высокой температуры не корпус боеприпаса, а отдельные элементы конструкции, такие как рули управления или внутреннюю особо чувствительную электронику".
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Су-30 ВКС России во время боевого вылета в Сирии
Самолет Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Су-30 ВКС России во время боевого вылета в Сирии
Бесспорное достоинство лазерного оружия — минимальное время реакции на угрозу. С обычными боеприпасами надо обнаружить объект, передать целеуказание, выдать координаты для сопровождения и только потом нанести удар. Ракета должна еще и догнать цель. С лазером все гораздо быстрее — импульс замеряет дальность, захватывает цель и через считанные секунды поджигает.
Еще одна серьезная задача для конструкторов — управление лазерным лучом в неоднородной среде. В безвоздушном пространстве проще — луч не встречает препятствий и идет по прямой. В воздухе надо учитывать преломление, влажность, плотность, давление, температуру, осадки.
Ракета семейства Х-29 перед установкой на самолет
Ракета семейства Х-29 перед установкой на самолет - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Ракета семейства Х-29 перед установкой на самолет

Не первая попытка

Военной лазерной программой в США занимаются уже несколько десятилетий. В 1999-м построили экспериментальный Boeing 747 с лазерной установкой на борту: вместо носового обтекателя установили вращающуюся турель со множеством оптических приборов и зеркалом боевого лазера. Однако даже несмотря на внушительные размеры самолета, энергетическая мегаваттная установка поместилась внутри фюзеляжа с большим трудом.
После серии наземных испытаний и условных стрельб боевой лазер протестировали на практике. В 2010-м луч с экспериментального "Боинга" уничтожил баллистическую ракету — при попадании она разогрелась до критических температур и разрушилась в воздухе. Потом самолет сбил еще один боеприпас. И все же программу закрыли из-за дороговизны и сложности. Также в Пентагоне усомнились в том, что лазер можно использовать в реальных боевых действиях.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 08:00
"ПВО им больше не поможет": чем Пентагон решил бить по важным объектам
Лазерное оружие размещали и на кораблях. В 2017-м американцы испытали такую установку в Персидском заливе на транспортнике USS Ponce: сбили довольно крупный беспилотник. Испытатели и военные отметили, что лазер намного точнее, обычных орудий, причем луч в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.
Немало внимания такому оружию уделяют и в России. Так, в конце 1970-х, еще в СССР, лазерную систему установили на Ил-76. На испытаниях комплекс А-60 уничтожил несколько десятков воздушных целей, были эксперименты по ослеплению и уничтожению орбитальных спутников. В конце нулевых проект приостановили, но в 2014-м работы возобновили.
© Инфографика . Артем СеменовБоевой лазер США сбил ракету
Боевой лазер США сбил ракету - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Инфографика . Артем Семенов
Боевой лазер США сбил ракету
В 2016-м замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил о глубокой модернизации и успешных наземных и летных экспериментах воздушной лаборатории, а в 2018-м на опытно-боевое дежурство заступил наземный лазерный комплекс специального назначения "Пересвет". Эта установка, предназначенная для ослепления техники противника, выведения из строя крылатых ракет, беспилотников и других средств воздушного нападения, как считают эксперты, дополняет имеющиеся на вооружении комплексы ПВО и радиоэлектронной борьбы, с которыми она будет действовать в единой связке.
© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс Пересвет - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Минобороны РФ
Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
 
РоссияВладимир ПоповВВС СШАМинистерство обороны СШАПентагонТехнологииБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
11:21В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
11:20Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
Лента новостейМолния