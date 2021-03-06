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Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
Высшую оценку в рейтинге открытости по итогам 2020 года не получило ни одно российское ведомство, а больше половины относятся к категории низкого уровня... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:53
2021-03-06T11:53
алексей кудрин
счетная палата рф
общество
политика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Высшую оценку в рейтинге открытости по итогам 2020 года не получило ни одно российское ведомство, а больше половины относятся к категории низкого уровня открытости, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.По его словам, органы власти задумываются над этими результатами и предпринимают активные шаги в повышении собственной открытости.Кудрин добавил, что одним из приоритетных направлений работы Счетной палаты является содействие эффективной, прозрачной деятельности госорганов.Счетная палата ежегодно выпускает аналитический доклад "Открытость государства в России", в рамках которого, в том числе, оценивается открытый диалог ведомств с гражданами.
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алексей кудрин, счетная палата рф, общество, политика

Кудрин рассказал об открытости российских ведомств

11:53 06.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Высшую оценку в рейтинге открытости по итогам 2020 года не получило ни одно российское ведомство, а больше половины относятся к категории низкого уровня открытости, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"По итогам 2020 года ни одно ведомство не получило высшую оценку в рейтинге, а больше половины попали в категорию низкого уровня открытости", - сказал Кудрин в приветственном слове к Дню открытых данных-2021.
По его словам, органы власти задумываются над этими результатами и предпринимают активные шаги в повышении собственной открытости.
Кудрин добавил, что одним из приоритетных направлений работы Счетной палаты является содействие эффективной, прозрачной деятельности госорганов.
Счетная палата ежегодно выпускает аналитический доклад "Открытость государства в России", в рамках которого, в том числе, оценивается открытый диалог ведомств с гражданами.
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