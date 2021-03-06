https://ria.ru/20210306/kudrin-1600189422.html

Кудрин рассказал об открытости российских ведомств

Кудрин рассказал об открытости российских ведомств

Высшую оценку в рейтинге открытости по итогам 2020 года не получило ни одно российское ведомство, а больше половины относятся к категории низкого уровня... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:53

2021-03-06T11:53

2021-03-06T11:53

алексей кудрин

счетная палата рф

общество

политика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Высшую оценку в рейтинге открытости по итогам 2020 года не получило ни одно российское ведомство, а больше половины относятся к категории низкого уровня открытости, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.По его словам, органы власти задумываются над этими результатами и предпринимают активные шаги в повышении собственной открытости.Кудрин добавил, что одним из приоритетных направлений работы Счетной палаты является содействие эффективной, прозрачной деятельности госорганов.Счетная палата ежегодно выпускает аналитический доклад "Открытость государства в России", в рамках которого, в том числе, оценивается открытый диалог ведомств с гражданами.

https://ria.ru/20201228/reforma-1591179151.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, счетная палата рф, общество, политика