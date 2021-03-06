Турчинов рассказал свою версию потери Крыма
15:36 06.03.2021 (обновлено: 18:46 06.03.2021)
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкСекретарь СНБО Александр Турчинов во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© Пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Об этом сообщает 24 канал.
"Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить ... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну", - отметил Турчинов.
Он считает, что Украина не обладала достаточным инструментарием в тот период и находилась в тяжелом экономическом положении.
"В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен", - рассказал Турчинов.
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По его мнению, Украина смогла сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не подписала бы Харьковские соглашения (Соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины от 2010 года), и если бы Киев не проводил системное разоружение армии.
"Военное руководство Украины в начале 2014 года начало проводить активную мобилизацию. Однако это было безуспешно из-за почти полностью разрушенной системы военкоматов в стране", - подчеркнул Турчинов.
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