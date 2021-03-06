Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/krym-1600208690.html
Турчинов рассказал свою версию потери Крыма
Турчинов рассказал свою версию потери Крыма
Экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Об... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T15:36
2021-03-06T18:46
республика крым
александр турчинов
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153348/89/1533488961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_f4dee208c6277aa6b0c3335f173b88b8.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Об этом сообщает 24 канал.Он считает, что Украина не обладала достаточным инструментарием в тот период и находилась в тяжелом экономическом положении."В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен", - рассказал Турчинов.По его мнению, Украина смогла сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не подписала бы Харьковские соглашения (Соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины от 2010 года), и если бы Киев не проводил системное разоружение армии.Ранее украинские власти призвали США ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России.
https://ria.ru/20210301/karta-1599442960.html
https://ria.ru/20210221/krym-1598498425.html
республика крым
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153348/89/1533488961_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_c4fb59a765105006bc7f41f1335e4235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, александр турчинов, сша, украина, в мире

Турчинов рассказал свою версию потери Крыма

15:36 06.03.2021 (обновлено: 18:46 06.03.2021)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкСекретарь СНБО Александр Турчинов во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Секретарь СНБО Александр Турчинов во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Об этом сообщает 24 канал.
"Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить ... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну", - отметил Турчинов.
Он считает, что Украина не обладала достаточным инструментарием в тот период и находилась в тяжелом экономическом положении.
"В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен", - рассказал Турчинов.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 15:00
Депутат Рады опубликовал карту Украины без Крыма
По его мнению, Украина смогла сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не подписала бы Харьковские соглашения (Соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины от 2010 года), и если бы Киев не проводил системное разоружение армии.
"Военное руководство Украины в начале 2014 года начало проводить активную мобилизацию. Однако это было безуспешно из-за почти полностью разрушенной системы военкоматов в стране", - подчеркнул Турчинов.
Ранее украинские власти призвали США ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России.
Самолеты НАТО - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 17:49
На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом
 
Республика КрымАлександр ТурчиновСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния