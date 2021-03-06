https://ria.ru/20210306/krym-1600208690.html

Турчинов рассказал свою версию потери Крыма

Турчинов рассказал свою версию потери Крыма

Экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Об... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T15:36

2021-03-06T15:36

2021-03-06T18:46

республика крым

александр турчинов

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Об этом сообщает 24 канал.Он считает, что Украина не обладала достаточным инструментарием в тот период и находилась в тяжелом экономическом положении."В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен", - рассказал Турчинов.По его мнению, Украина смогла сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не подписала бы Харьковские соглашения (Соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины от 2010 года), и если бы Киев не проводил системное разоружение армии.Ранее украинские власти призвали США ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России.

https://ria.ru/20210301/karta-1599442960.html

https://ria.ru/20210221/krym-1598498425.html

республика крым

сша

украина

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республика крым, александр турчинов, сша, украина, в мире