https://ria.ru/20210306/krokodil-1600168626.html

Крокодил проглотил восьмилетнего мальчика на глазах у его отца

Крокодил проглотил восьмилетнего мальчика на глазах у его отца

В Индонезии 26-футовый (около восьми метров. — Прим. ред.) крокодил целиком проглотил восьмилетнего ребенка на глазах его отца, сообщает Merdeka. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T02:29

2021-03-06T02:29

2021-03-06T07:46

дикие животные

крокодилы

восточный калимантан

индонезия

животные

происшествия

в мире

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Индонезии 26-футовый (около восьми метров. — Прим. ред.) крокодил целиком проглотил восьмилетнего ребенка на глазах его отца, сообщает Merdeka.Трагедия произошла в провинции Восточный Калимантан третьего марта. Мальчик рыбачил вместе с отцом на берегу реки, когда рептилия внезапно набросилась на ребенка и начала утаскивать его в воду. Отец поплыл за крокодилом и начал бить его кулаком, надеясь спасти своего сына, но рептилия проглотила мальчика целиком.Крокодила нашли на следующий день всего в 100 метрах от места нападения. Рептилию вскрыли и вырезали безжизненное тело мальчика из ее желудка.Также добавляется, что это уже второй подобный случай за последние несколько недель.

https://ria.ru/20210210/krokodil-1596756374.html

https://ria.ru/20180827/1527319933.html

восточный калимантан

индонезия

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дикие животные, крокодилы, восточный калимантан, индонезия, животные, происшествия, в мире