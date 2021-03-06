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Крокодил проглотил восьмилетнего мальчика на глазах у его отца
Крокодил проглотил восьмилетнего мальчика на глазах у его отца
В Индонезии 26-футовый (около восьми метров. — Прим. ред.) крокодил целиком проглотил восьмилетнего ребенка на глазах его отца, сообщает Merdeka. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T02:29
2021-03-06T07:46
дикие животные
крокодилы
восточный калимантан
индонезия
животные
происшествия
в мире
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Индонезии 26-футовый (около восьми метров. — Прим. ред.) крокодил целиком проглотил восьмилетнего ребенка на глазах его отца, сообщает Merdeka.Трагедия произошла в провинции Восточный Калимантан третьего марта. Мальчик рыбачил вместе с отцом на берегу реки, когда рептилия внезапно набросилась на ребенка и начала утаскивать его в воду. Отец поплыл за крокодилом и начал бить его кулаком, надеясь спасти своего сына, но рептилия проглотила мальчика целиком.Крокодила нашли на следующий день всего в 100 метрах от места нападения. Рептилию вскрыли и вырезали безжизненное тело мальчика из ее желудка.Также добавляется, что это уже второй подобный случай за последние несколько недель.
https://ria.ru/20210210/krokodil-1596756374.html
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восточный калимантан
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дикие животные, крокодилы, восточный калимантан, индонезия, животные, происшествия, в мире

Крокодил проглотил восьмилетнего мальчика на глазах у его отца

02:29 06.03.2021 (обновлено: 07:46 06.03.2021)
 
© Depositphotos / vitaliy_sokolДайвинг с крокодилами
Дайвинг с крокодилами - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Depositphotos / vitaliy_sokol
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Индонезии 26-футовый (около восьми метров. — Прим. ред.) крокодил целиком проглотил восьмилетнего ребенка на глазах его отца, сообщает Merdeka.
Трагедия произошла в провинции Восточный Калимантан третьего марта. Мальчик рыбачил вместе с отцом на берегу реки, когда рептилия внезапно набросилась на ребенка и начала утаскивать его в воду.
Крокодил под водой - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Гигантский крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков
Отец поплыл за крокодилом и начал бить его кулаком, надеясь спасти своего сына, но рептилия проглотила мальчика целиком.
Крокодила нашли на следующий день всего в 100 метрах от места нападения. Рептилию вскрыли и вырезали безжизненное тело мальчика из ее желудка.
Также добавляется, что это уже второй подобный случай за последние несколько недель.
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