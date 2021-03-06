https://ria.ru/20210306/kravchuk-1600228219.html

В Совфеде оценили заявление Кравчука о мерах против России

В Совфеде оценили заявление Кравчука о мерах против России

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с РБК прокомментировала высказывание главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о России. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T20:15

2021-03-06T20:15

2021-03-06T23:40

ольга ковитиди

леонид кравчук

верховная рада украины

москва

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с РБК прокомментировала высказывание главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о России.Ранее Кравчук заявил, что Москва должна перестать быть сторонним наблюдателем в ситуации в Донбассе, и что ей следует "признать" себя стороной конфликта. В противном случае, по словам экс-президента Украины, Киев предпримет радикальные шаги для выхода из тупика переговоров. Ковитиди считает, что слова Кравчука не способствуют конструктивному диалогу. "Попытки украинской власти "растворить" ситуацию во внешнеполитическом векторе являются лишь поводом к неисполнению принятых на себя Минских соглашений. Прежде чем искать дополнительные способы решения украинского конфликта, Украине необходимо исполнить ранее принятые на себя обязательства. В то время как Россия готова оказывать помощь и содействие братскому славянскому народу в прекращении гражданской войны на Донбассе", — сказала она.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Кроме того, российская сторона не раз обращала внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по выполнению Минских договоренностей.

https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html

https://ria.ru/20210227/donbass-1599248402.html

москва

украина

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ольга ковитиди, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, украина, в мире