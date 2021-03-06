В Совфеде оценили заявление Кравчука о мерах против России
20:15 06.03.2021 (обновлено: 23:40 06.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с РБК прокомментировала высказывание главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о России.
Ранее Кравчук заявил, что Москва должна перестать быть сторонним наблюдателем в ситуации в Донбассе, и что ей следует "признать" себя стороной конфликта. В противном случае, по словам экс-президента Украины, Киев предпримет радикальные шаги для выхода из тупика переговоров.
5 марта, 08:00"Перемирие сломалось": что началось в Донбассе
Ковитиди считает, что слова Кравчука не способствуют конструктивному диалогу.
"Попытки украинской власти "растворить" ситуацию во внешнеполитическом векторе являются лишь поводом к неисполнению принятых на себя Минских соглашений. Прежде чем искать дополнительные способы решения украинского конфликта, Украине необходимо исполнить ранее принятые на себя обязательства. В то время как Россия готова оказывать помощь и содействие братскому славянскому народу в прекращении гражданской войны на Донбассе", — сказала она.
27 февраля, 17:35На Украине предположили, когда вернут контроль над Донбассом
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Кроме того, российская сторона не раз обращала внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по выполнению Минских договоренностей.