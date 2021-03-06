В ДНР назвали угрозу Кравчука саботажем минского процесса
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский назвал саботажем минских переговоров озвученную Киевом угрозу "радикальных шагов".
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил "радикальными шагами", если РФ не признает себя стороной конфликта.
"С приходом Кравчука изменилась риторика в минских переговорах: в контактной группе Украина постоянно настаивает на том, что Россия является стороной конфликта и Украина не будет ни о чем разговаривать и договариваться с Донецкой и Луганской народными республиками несмотря на то, что неоднократно и представители России, и даже представители ОБСЕ указывали на то, что в минских соглашениях вообще нет упоминания России как стороны конфликта", - сказал РИА Новости Бердичевский.
Он отметил, что во всех документах минского переговорного процесса именно ДНР и ЛНР указаны как стороны, с которыми нужно договариваться.
24 февраля, 18:31Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе
"Я так понимаю, что Кравчука специально назначили, чтобы развалить минский процесс. Потому что он не слушает ничье мнение. Это все делается для того, чтобы мы вышли из минских соглашений. Для Украины их выполнение невозможно и невыполнение их тоже невозможно… Это полный саботаж и он идет уже достаточно долго", - сказал собеседник агентства.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.