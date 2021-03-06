https://ria.ru/20210306/kravchuk-1600215166.html

В ДНР назвали угрозу Кравчука саботажем минского процесса

В ДНР назвали угрозу Кравчука саботажем минского процесса

Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский назвал саботажем минских переговоров озвученную Киевом угрозу... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:58

2021-03-06T16:58

2021-03-06T16:58

владислав бердичевский

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

москва

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155220/06/1552200678_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_d31bd8aba44db7d64f0b6b43d5d64ff7.jpg

ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский назвал саботажем минских переговоров озвученную Киевом угрозу "радикальных шагов".Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил "радикальными шагами", если РФ не признает себя стороной конфликта.Он отметил, что во всех документах минского переговорного процесса именно ДНР и ЛНР указаны как стороны, с которыми нужно договариваться.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210306/gosduma-1600201337.html

https://ria.ru/20210224/donbass-1598826965.html

донецкая народная республика

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав бердичевский, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире