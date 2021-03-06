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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600206239.html
В США выявили 62 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 62 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 62 тысячи, скончались более 2,4 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T15:11
2021-03-06T15:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 62 тысячи, скончались более 2,4 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 62 890 новых случаев заражения и 2 405 летальных исходов.Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 895 294, скончались 522 883 пациента с выявленным коронавирусом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/vaktsinatsiya-1600199311.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 62 тысячи новых случаев COVID-19

15:11 06.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 62 тысячи, скончались более 2,4 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 62 890 новых случаев заражения и 2 405 летальных исходов.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
Вчера, 14:02
ЕС обратился к США с просьбой экспортировать вакцину AstraZeneca
Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 895 294, скончались 522 883 пациента с выявленным коронавирусом.
 
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