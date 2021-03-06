https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600183934.html

В Москве выявили 1820 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1820 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1820, Санкт-Петербурге - 975, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:48

2021-03-06T10:48

2021-03-06T10:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1820, Санкт-Петербурге - 975, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 1820, Санкт-Петербург 975, Московская область 746", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Еврейской автономной области - по шесть, в Чукотском автономном округе - два.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)