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В Москве выявили 1820 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1820 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1820, Санкт-Петербурге - 975, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:48
2021-03-06T10:48
2021-03-06T10:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1820, Санкт-Петербурге - 975, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 1820, Санкт-Петербург 975, Московская область 746", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Еврейской автономной области - по шесть, в Чукотском автономном округе - два.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)