Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600183934.html
В Москве выявили 1820 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1820 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1820, Санкт-Петербурге - 975, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:48
2021-03-06T10:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596875116_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c782e1fd12191a8889365afe0b7db4c.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1820, Санкт-Петербурге - 975, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 1820, Санкт-Петербург 975, Московская область 746", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Еврейской автономной области - по шесть, в Чукотском автономном округе - два.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596875116_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_2234c047717c305d9f8c69c7c9dc32b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)

В Москве выявили 1820 новых случаев заражения коронавирусом

10:48 06.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1820, Санкт-Петербурге - 975, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва 1820, Санкт-Петербург 975, Московская область 746", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев коронавируса за сутки в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Еврейской автономной области - по шесть, в Чукотском автономном округе - два.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
11:21В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
11:20Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
11:18Избивавшего своих детей омича лишили родительских прав
Лента новостейМолния