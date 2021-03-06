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В России за сутки умерли 441 пациент с COVID-19
В России за сутки умерли 441 пациент с COVID-19
За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время - 88 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:45
2021-03-06T10:45
2021-03-06T10:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время - 88 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 441 смерть... За весь период по России умерло 88 726 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 50, Санкт-Петербурге - 39, Подмосковье - 35.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург