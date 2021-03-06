https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600183675.html

В России за сутки умерли 441 пациент с COVID-19

В России за сутки умерли 441 пациент с COVID-19

За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время - 88 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:45

2021-03-06T10:45

2021-03-06T10:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время - 88 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 441 смерть... За весь период по России умерло 88 726 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 50, Санкт-Петербурге - 39, Подмосковье - 35.

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург