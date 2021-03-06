https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600183294.html
В России за сутки 15 027 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 15 027 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 15 027 человек после COVID-19, за все время - 3 900 348, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:42
2021-03-06T10:42
2021-03-06T10:42
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15 027 человек после COVID-19, за все время - 3 900 348, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге - 2750, Москве - 1922, Подмосковье - 602.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774099.html
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