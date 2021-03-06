https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600170170.html

Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны

Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны

Дети, заболевшие COVID-19, становятся незаразными через десять дней, при этом длительность выделения вируса может доходить до месяца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:38

2021-03-06T03:38

2021-03-06T12:18

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

москва

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Дети, заболевшие COVID-19, становятся незаразными через десять дней, при этом длительность выделения вируса может доходить до месяца, сообщил РИА Новости главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.При этом он отметил, что вместе с фекалиями COVID-19 может выделяться достаточно длительное время, однако заразиться окружающие от такого человека не смогут.Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 11 024, до 4 301 159, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве — 1757. Выписаны 15 464 человека, умерли 462.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600026012.html

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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество