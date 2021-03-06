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В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда
В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда
Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ. Такая динамика... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:29
2021-03-06T10:29
2021-03-06T10:29
бкс мир инвестиций
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ. Такая динамика говорит о насыщенности рынка - уже сейчас у каждого трудоспособного россиянина почти четыре карты, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Российские банки в октябре-декабре нарастили число выпущенного "пластика" на 2,7% - до 301,1 миллиона карт. Кошельки россиян пополнились на рекордные для четвертого квартала 8 миллионов карт, хотя такой прирост немного уступил эмиссии в третьем квартале прошлого года - тогда банки выпустили 8,4 миллиона "пластика". При этом в четвертом квартале продолжился рост количества банковских карт в использовании: оно увеличилось на 4% - до исторического максимума в 209,5 миллиона единиц.За весь прошлый год количество выпущенного "пластика" выросло на 19,2 миллиона карт, или на 6,8%, а число используемого - на 12,5 миллиона, или на 6,4%.Высокие темпы эмиссии Достов отчасти связывает с тем, что россияне начали возвращаться к нормальной жизни, в том числе оформлять карты для получения пенсий и стипендий. Второй причиной может быть то, что в 2020 году был нарушен нормальный цикл истечения срока действия карт: некоторые банки продолжали обслуживать формально просроченные карты – в обычной ситуации они бы не попадали в статистику.При этом коррекция вряд ли будет в сегменте кредитных карт, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. "Основная причина в том, что в российской банковской системе проникновение кредитов, в том числе населению, относительно низкое. Оно считается как соотношение кредитов по отношению к ВВП, и в России уровень проникновения кредитов населению составляет всего 17-18%. В то время как в развитых странах этот уровень может достигать 50-70%", - добавил он.
https://ria.ru/20201217/karty-1589672227.html
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бкс мир инвестиций, россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ
. Такая динамика говорит о насыщенности рынка - уже сейчас у каждого трудоспособного россиянина почти четыре карты, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Российские банки в октябре-декабре нарастили число выпущенного "пластика" на 2,7% - до 301,1 миллиона карт. Кошельки россиян пополнились на рекордные для четвертого квартала 8 миллионов карт, хотя такой прирост немного уступил эмиссии в третьем квартале прошлого года - тогда банки выпустили 8,4 миллиона "пластика". При этом в четвертом квартале продолжился рост количества банковских карт в использовании: оно увеличилось на 4% - до исторического максимума в 209,5 миллиона единиц.
За весь прошлый год количество выпущенного "пластика" выросло на 19,2 миллиона карт, или на 6,8%, а число используемого - на 12,5 миллиона, или на 6,4%.
Высокие темпы эмиссии Достов отчасти связывает с тем, что россияне начали возвращаться к нормальной жизни, в том числе оформлять карты для получения пенсий и стипендий. Второй причиной может быть то, что в 2020 году был нарушен нормальный цикл истечения срока действия карт: некоторые банки продолжали обслуживать формально просроченные карты – в обычной ситуации они бы не попадали в статистику.
"Насколько взрывной темп эмиссии – это устойчивая тенденция, мы увидим в первом квартале 2021 года. Но цифры Банка России определенно показывают насыщенность рынка, уже сейчас на каждого трудоспособного гражданина приходится почти четыре карты. Это много, и коррекция объемов эмиссии неизбежна", - считает эксперт.
При этом коррекция вряд ли будет в сегменте кредитных карт, считает аналитик "БКС Мир инвестиций
" Егор Дахтлер. "Основная причина в том, что в российской банковской системе проникновение кредитов, в том числе населению, относительно низкое. Оно считается как соотношение кредитов по отношению к ВВП, и в России уровень проникновения кредитов населению составляет всего 17-18%. В то время как в развитых странах этот уровень может достигать 50-70%", - добавил он.