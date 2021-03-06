https://ria.ru/20210306/izyatie-1600161338.html

Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина

Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина

Автомобиль могут конфисковать и продать с торгов не только за ваши долги, но и в счет уплаты задолженности прежнего хозяина. Однако это возможно лишь в... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T01:24

2021-03-06T01:24

2021-03-06T01:24

иван денисов

россия

авто

рэу имени г. в. плеханова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148637/33/1486373342_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_86e5c62a8a15f86983d97a3ac68b0c82.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Автомобиль могут конфисковать и продать с торгов не только за ваши долги, но и в счет уплаты задолженности прежнего хозяина. Однако это возможно лишь в отдельных случаях, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.Согласно ст. 80 ФЗ от 02.10.2007 "Об исполнительном производстве", арест имущества должника (включая автомобиль) подразумевает либо запрет распоряжаться имуществом, либо ограничение права пользования, либо его изъятие.Но все это возможно лишь в случае, когда автомобиль находился под арестом на момент заключения договора купли-продажи. Чтобы избежать этого, до совершения сделки следует выяснить, не наложен ли на машину арест. Проверить это легко в ГИБДД или на сайте службы судебных приставов.Если на машину наложен арест, сделка купли-продажи является незаконной, и новый владелец не сможет переоформить на себя автомобиль в ГИБДД."Поэтому автомобиль может быть конфискован, однако в ряде случаев это возможно оспорить в судебном порядке", – заключил Денисов.

https://ria.ru/20210305/evakuatsiya-1600158817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван денисов, россия, авто, рэу имени г. в. плеханова, общество