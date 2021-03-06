https://ria.ru/20210306/izrail-1600235602.html

Израиль перешел к третьему этапу выхода из карантина

Израиль перешел к третьему этапу выхода из карантина

Правительство Израиля утвердило переход к третьему этапу выхода из карантина, включающему открытие ресторанов, залов торжеств, театров и стадионов для... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T22:58

2021-03-06T22:58

2021-03-06T22:58

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило переход к третьему этапу выхода из карантина, включающему открытие ресторанов, залов торжеств, театров и стадионов для вакцинированных, и разрешение для граждан и обладателей вида на жительство на возвращение в страну из-за рубежа, сообщила правительственная пресс-служба.На третьем этапе будут открыты рестораны, банкетные залы, театры и стадионы с определенными ограничениями. В помещениях ресторанов смогут обслуживаться только клиенты с "зелёным паспортом" - сертификатом вакцинации, на открытых площадках - все желающие, но не более 100 человек. Расстояние между столами не должно быть меньше двух метров.Разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия при условии, что количество участников не превысит 500 человек в помещении и 750 человек на открытом пространстве. В зале и на стадионе вместимостью более 10 тысяч мест могут находиться до тысячи человек в помещении и до 1,5 тысячи на открытом воздухе.Снимается запрет на въезд израильтян и обладателей видна на жительство в страну, за исключением ограничений на въезд через наземные пограничные переходы, которые будут работать по особому графику. Однако максимальная квота для въезда в Израиль будет составлять до 3 тысяч человек в день, и эта цифра будет постепенно увеличиваться в соответствии с планом министерства транспорта.Обязанность проходить карантин в специальных отелях для возвращающихся из-за рубежа будет отменена, и вместо этого израильская полиция будет более строго следить за приезжающими из-за границы, которые должны будут проходить домашнюю изоляцию.Ученики средних и старших классов и студенты вузов также смогут вернуться к занятиям в городах с низким уровнем заболеваемости.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, израиль, в мире