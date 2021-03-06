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https://ria.ru/20210306/gretsiya-1600230636.html
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Правительство Греции продлило до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T20:57
2021-03-06T20:57
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АФИНЫ, 6 мар - РИА Новости. Правительство Греции продлило до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране. Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу.Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. Согласно новому решению, оно будет действовать до 6.00 22 марта.Условия въезда остаются прежними. Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется депортировать пассажира за свой счет.Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в 5 тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.Россия 28 января объявила, что возобновляет авиасообщение с Грецией с 8 февраля, отметив, что рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю. Однако никаких изменений в решении греческих властей по сравнению с ранее изданными не внесено.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Греции с 7 ноября 2020 года действует всеобщий карантин. В стране действует комендантский час, обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице, закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры, не работают предприятия общественного питания, парикмахерские, магазины промышленных товаров. С 4 марта до 16 марта ограничения ужесточены, ограничено перемещение граждан.
https://ria.ru/20210225/gretsiya-1598890990.html
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россия, греция, в мире

Греция продлила разрешение на въезд россиян

20:57 06.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Афины
Вид на город Афины - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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АФИНЫ, 6 мар - РИА Новости. Правительство Греции продлило до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране. Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу.
Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. Согласно новому решению, оно будет действовать до 6.00 22 марта.
Условия въезда остаются прежними. Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется депортировать пассажира за свой счет.
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Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в 5 тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.
Россия 28 января объявила, что возобновляет авиасообщение с Грецией с 8 февраля, отметив, что рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю. Однако никаких изменений в решении греческих властей по сравнению с ранее изданными не внесено.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Греции с 7 ноября 2020 года действует всеобщий карантин. В стране действует комендантский час, обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице, закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры, не работают предприятия общественного питания, парикмахерские, магазины промышленных товаров. С 4 марта до 16 марта ограничения ужесточены, ограничено перемещение граждан.
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