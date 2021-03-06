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В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России
В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России
Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко потребовал от экс-президента Украины Леонида Кравчука... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:26
2021-03-06T14:26
андрей козенко
донецкая народная республика
леонид кравчук
верховная рада украины
москва
минск
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко потребовал от экс-президента Украины Леонида Кравчука прояснить свои слова о "радикальных шагах" в адрес России, которые звучат как ультиматум и угроза войны.Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".При этом, по его словам, если под радикальными мерами, о которых говорит Кравчук, надо понимать угрозу со стороны Украины возобновления полномасштабных военных действий в Донбассе, то к минским соглашениям, равно как и в принципе к каким-либо договоренностям, это не имеет никакого отношения.По его словам, для начала Украине нужно определиться, хочет ли она войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же все-таки готова идти на компромисс ради мира.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210306/tsekov-1600196932.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/nato-1600155355.html
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андрей козенко, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире

В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России

14:26 06.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко потребовал от экс-президента Украины Леонида Кравчука прояснить свои слова о "радикальных шагах" в адрес России, которые звучат как ультиматум и угроза войны.
Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".
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Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
"Кравчуку следует прояснить свои слова, которые звучат как ультиматум, угроза безопасности России и войны. Подобные вещи не должны оставаться без реакции", - сказал РИА Новости Козенко.
При этом, по его словам, если под радикальными мерами, о которых говорит Кравчук, надо понимать угрозу со стороны Украины возобновления полномасштабных военных действий в Донбассе, то к минским соглашениям, равно как и в принципе к каким-либо договоренностям, это не имеет никакого отношения.
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"Надо быть посерьезнее". Украинский политик о словах Кравчука про НАТО
"Попытки Украины усидеть сразу на двух стульях - и воевать в Донбассе, и формально участвовать в переговорах, якобы стремясь к урегулированию конфликта - это было и остается главной и единственной стратегией Киева. Ни к чему хорошему она не приведет, в этом я с Кравчуком согласен", - сказал Козенко.
По его словам, для начала Украине нужно определиться, хочет ли она войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же все-таки готова идти на компромисс ради мира.
"Только во втором случае можно вести речь о дальнейших переговорах. При этом, хочу подчеркнуть, прежде всего придётся все-таки соблюсти требования минских соглашений и выполнить те обязательства, которые взял на себя Киев, а не отказываться от них по надуманным причинам", - сказал депутат.
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Кравчук назвал единственный способ "сохранить" Украину
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Андрей КозенкоДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныМоскваМинскООНВ мире
 
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