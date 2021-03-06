В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко потребовал от экс-президента Украины Леонида Кравчука прояснить свои слова о "радикальных шагах" в адрес России, которые звучат как ультиматум и угроза войны.
"Кравчуку следует прояснить свои слова, которые звучат как ультиматум, угроза безопасности России и войны. Подобные вещи не должны оставаться без реакции", - сказал РИА Новости Козенко.
При этом, по его словам, если под радикальными мерами, о которых говорит Кравчук, надо понимать угрозу со стороны Украины возобновления полномасштабных военных действий в Донбассе, то к минским соглашениям, равно как и в принципе к каким-либо договоренностям, это не имеет никакого отношения.
"Попытки Украины усидеть сразу на двух стульях - и воевать в Донбассе, и формально участвовать в переговорах, якобы стремясь к урегулированию конфликта - это было и остается главной и единственной стратегией Киева. Ни к чему хорошему она не приведет, в этом я с Кравчуком согласен", - сказал Козенко.
По его словам, для начала Украине нужно определиться, хочет ли она войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же все-таки готова идти на компромисс ради мира.
"Только во втором случае можно вести речь о дальнейших переговорах. При этом, хочу подчеркнуть, прежде всего придётся все-таки соблюсти требования минских соглашений и выполнить те обязательства, которые взял на себя Киев, а не отказываться от них по надуманным причинам", - сказал депутат.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.