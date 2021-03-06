https://ria.ru/20210306/gosduma-1600201337.html

В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России

В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России

Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко потребовал от экс-президента Украины Леонида Кравчука... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:26

2021-03-06T14:26

2021-03-06T14:26

андрей козенко

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

москва

минск

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко потребовал от экс-президента Украины Леонида Кравчука прояснить свои слова о "радикальных шагах" в адрес России, которые звучат как ультиматум и угроза войны.Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".При этом, по его словам, если под радикальными мерами, о которых говорит Кравчук, надо понимать угрозу со стороны Украины возобновления полномасштабных военных действий в Донбассе, то к минским соглашениям, равно как и в принципе к каким-либо договоренностям, это не имеет никакого отношения.По его словам, для начала Украине нужно определиться, хочет ли она войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же все-таки готова идти на компромисс ради мира.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210306/tsekov-1600196932.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/nato-1600155355.html

https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600088544.html

донецкая народная республика

москва

минск

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андрей козенко, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире