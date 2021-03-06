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В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении России по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:44
2021-03-06T12:53
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
госдума рф
константин затулин
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении России по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации и не учитывают решительной позиции России по этому вопросу, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет"."Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" (по урегулированию в Донбассе - ред.) – Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания", - сказал Затулин.Все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов, отметил депутат Госдумы."Это дипломатическая подготовка военной провокации, которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России... к капитуляции", - считает он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210223/donbass-1598693747.html
https://ria.ru/20210227/donbass-1599248402.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, госдума рф, константин затулин, украина, политика

В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России

12:44 06.03.2021 (обновлено: 12:53 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Константин Затулин
Депутат Государственной Думы Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении России по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации и не учитывают решительной позиции России по этому вопросу, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".
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Все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов, отметил депутат Госдумы.
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"Это дипломатическая подготовка военной провокации, которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России... к капитуляции", - считает он.
"План страдает многими изъянами... Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения (Кравчука), вот и все", - сказал Затулин.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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