В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44 06.03.2021 (обновлено: 12:53 06.03.2021)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Константин Затулин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении России по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации и не учитывают решительной позиции России по этому вопросу, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".
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"Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" (по урегулированию в Донбассе - ред.) – Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания", - сказал Затулин.
Все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов, отметил депутат Госдумы.
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"Это дипломатическая подготовка военной провокации, которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России... к капитуляции", - считает он.
"План страдает многими изъянами... Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения (Кравчука), вот и все", - сказал Затулин.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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