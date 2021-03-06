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Воронежская область
https://ria.ru/20210306/futbol-1600220340.html
В Воронеже звезды российского футбола провели мастер-класс для детей
В Воронеже звезды российского футбола провели мастер-класс для детей
Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T18:08
2021-03-06T18:45
воронежская область
игорь колыванов
дмитрий хохлов
дмитрий ананко
александр мостовой
единая россия
воронежская областная дума
воронежская область
европа
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов, сообщает Воронежская областная дума.По приглашению депутатов Воронежской областной думы, регионального отделения партии "Единая Россия" и департамента физической культуры и спорта региона в Воронеж приехала команда "Легенды футбола" во главе с двукратным чемпионом СССР, легендарным полузащитником Александром Мостовым.Футболисты провели 6 марта в манеже Platinum Arena мастер-класс для юных воронежских спортсменов. Принимавший звезд отечественного футбола председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поблагодарил их за то, что они нашли время поделиться мастерством с начинающими воронежскими спортсменами. Нетёсов отметил, что подобные мастер-классы важны для популяризации игровых видов спорта среди детей и молодежи.Он добавил, что одна из государственных задач - создание в регионе достойных условий как для духовного, так и физического развития личности.На поле вышли начинающие спортсмены академии футбола "Факел" и знаменитые российские игроки разных лет, среди которых - олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Александр Прудников, многолетний капитан сборной России Виктор Онопко, девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко, чемпион Европы 1990 года среди молодежных команд Игорь Колыванов, чемпион России 2004 года Дмитрий Хохлов и, конечно, Александр Мостовой - легенда испанского клуба "Сельта", которому болельщики за виртуозную игру дали прозвище Царь."Так совпало, что сейчас проходит серия игр на кубок Александра Мостового. И я, пользуясь случаем, обратился к своим друзьям по сборной, в итоге многие откликнулись. И вот такой массовый мастер-класс у нас получился. Тем более, мы знаем, что Воронеж - футбольный город. По итогам даже такого непродолжительного общения с воспитанниками академии футбола "Факел" уверен, ребят ждет большое спортивное будущее", - отметил Александр Мостовой.Затем состоялся товарищеский матч между "Легендами футбола" и командой Воронежской области. Перед началом игры капитаны команд Александр Мостовой под номером 10 и Владимир Нетёсов также в футболке с номером 10 обменялись спортивными сувенирами.За три года "Легенды футбола" сыграли более 100 матчей, и все завершились чистой победой. Однако с воронежцами основное время поединка закончилось со счетом 2:2. Затем состоялась серия пенальти. По общему решению команд финальную точку решили поставить на равном счете.
https://rsport.ria.ru/20210217/matytsin-1597818035.html
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игорь колыванов, дмитрий хохлов, дмитрий ананко, александр мостовой, единая россия, воронежская областная дума, воронежская область, европа, общество

В Воронеже звезды российского футбола провели мастер-класс для детей

18:08 06.03.2021 (обновлено: 18:45 06.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыЗвезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов
Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов, сообщает Воронежская областная дума.
По приглашению депутатов Воронежской областной думы, регионального отделения партии "Единая Россия" и департамента физической культуры и спорта региона в Воронеж приехала команда "Легенды футбола" во главе с двукратным чемпионом СССР, легендарным полузащитником Александром Мостовым.
Футболисты провели 6 марта в манеже Platinum Arena мастер-класс для юных воронежских спортсменов. Принимавший звезд отечественного футбола председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поблагодарил их за то, что они нашли время поделиться мастерством с начинающими воронежскими спортсменами. Нетёсов отметил, что подобные мастер-классы важны для популяризации игровых видов спорта среди детей и молодежи.

"Сегодня мастер-класс дают звезды мирового футбола. Эти счастливые мгновения, наверняка, останутся в памяти мальчишек - начинающих спортсменов. Ведь футбол - это незабываемые эмоции, это игра, которая всегда актуальна и обладает огромной армией болельщиков. А депутаты облдумы от фракции "Единая Россия" будут и дальше способствовать проведению в нашем городе мастер-классов с участием знаменитых спортсменов по всем видам спорта", - сказал Нетёсов.

Он добавил, что одна из государственных задач - создание в регионе достойных условий как для духовного, так и физического развития личности.
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"Сейчас в Воронеже и в районах области открываются современные физкультурно-оздоровительные, профессиональные комплексы и манежи, которые позволяют нашему подрастающему поколению активно заниматься спортом, в частности игровыми видами спорта - футболом, хоккеем, волейболом", - сказал Нетёсов.

На поле вышли начинающие спортсмены академии футбола "Факел" и знаменитые российские игроки разных лет, среди которых - олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Александр Прудников, многолетний капитан сборной России Виктор Онопко, девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко, чемпион Европы 1990 года среди молодежных команд Игорь Колыванов, чемпион России 2004 года Дмитрий Хохлов и, конечно, Александр Мостовой - легенда испанского клуба "Сельта", которому болельщики за виртуозную игру дали прозвище Царь.
"Так совпало, что сейчас проходит серия игр на кубок Александра Мостового. И я, пользуясь случаем, обратился к своим друзьям по сборной, в итоге многие откликнулись. И вот такой массовый мастер-класс у нас получился. Тем более, мы знаем, что Воронеж - футбольный город. По итогам даже такого непродолжительного общения с воспитанниками академии футбола "Факел" уверен, ребят ждет большое спортивное будущее", - отметил Александр Мостовой.
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Затем состоялся товарищеский матч между "Легендами футбола" и командой Воронежской области. Перед началом игры капитаны команд Александр Мостовой под номером 10 и Владимир Нетёсов также в футболке с номером 10 обменялись спортивными сувенирами.
За три года "Легенды футбола" сыграли более 100 матчей, и все завершились чистой победой. Однако с воронежцами основное время поединка закончилось со счетом 2:2. Затем состоялась серия пенальти. По общему решению команд финальную точку решили поставить на равном счете.
 
Воронежская областьИгорь КолывановДмитрий ХохловДмитрий АнанкоАлександр МостовойЕдиная РоссияВоронежская областная ДумаВоронежская областьЕвропаОбщество
 
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