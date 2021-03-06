https://ria.ru/20210306/futbol-1600220340.html

В Воронеже звезды российского футбола провели мастер-класс для детей

В Воронеже звезды российского футбола провели мастер-класс для детей

Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T18:08

2021-03-06T18:08

2021-03-06T18:45

воронежская область

игорь колыванов

дмитрий хохлов

дмитрий ананко

александр мостовой

единая россия

воронежская областная дума

воронежская область

европа

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов, сообщает Воронежская областная дума.По приглашению депутатов Воронежской областной думы, регионального отделения партии "Единая Россия" и департамента физической культуры и спорта региона в Воронеж приехала команда "Легенды футбола" во главе с двукратным чемпионом СССР, легендарным полузащитником Александром Мостовым.Футболисты провели 6 марта в манеже Platinum Arena мастер-класс для юных воронежских спортсменов. Принимавший звезд отечественного футбола председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поблагодарил их за то, что они нашли время поделиться мастерством с начинающими воронежскими спортсменами. Нетёсов отметил, что подобные мастер-классы важны для популяризации игровых видов спорта среди детей и молодежи.Он добавил, что одна из государственных задач - создание в регионе достойных условий как для духовного, так и физического развития личности.На поле вышли начинающие спортсмены академии футбола "Факел" и знаменитые российские игроки разных лет, среди которых - олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Александр Прудников, многолетний капитан сборной России Виктор Онопко, девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко, чемпион Европы 1990 года среди молодежных команд Игорь Колыванов, чемпион России 2004 года Дмитрий Хохлов и, конечно, Александр Мостовой - легенда испанского клуба "Сельта", которому болельщики за виртуозную игру дали прозвище Царь."Так совпало, что сейчас проходит серия игр на кубок Александра Мостового. И я, пользуясь случаем, обратился к своим друзьям по сборной, в итоге многие откликнулись. И вот такой массовый мастер-класс у нас получился. Тем более, мы знаем, что Воронеж - футбольный город. По итогам даже такого непродолжительного общения с воспитанниками академии футбола "Факел" уверен, ребят ждет большое спортивное будущее", - отметил Александр Мостовой.Затем состоялся товарищеский матч между "Легендами футбола" и командой Воронежской области. Перед началом игры капитаны команд Александр Мостовой под номером 10 и Владимир Нетёсов также в футболке с номером 10 обменялись спортивными сувенирами.За три года "Легенды футбола" сыграли более 100 матчей, и все завершились чистой победой. Однако с воронежцами основное время поединка закончилось со счетом 2:2. Затем состоялась серия пенальти. По общему решению команд финальную точку решили поставить на равном счете.

https://rsport.ria.ru/20210217/matytsin-1597818035.html

https://rsport.ria.ru/20210126/sport-1594637644.html

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игорь колыванов, дмитрий хохлов, дмитрий ананко, александр мостовой, единая россия, воронежская областная дума, воронежская область, европа, общество