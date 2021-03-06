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https://ria.ru/20210306/feldsher-1600052139.html
Нажимаешь — и вперед: 73-летняя фельдшер спешит к больным на квадроцикле
Нажимаешь — и вперед: 73-летняя фельдшер спешит к больным на квадроцикле
Чтобы быстрее приезжать к пациентам, 73-летняя Татьяна Проскура из Краснодарского края освоила квадроцикл. Будни фельдшера — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.03.2021
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хорошие новости
краснодарский край
здравоохранение
фото
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Чтобы быстрее приезжать к пациентам, 73-летняя Татьяна Проскура из Краснодарского края освоила квадроцикл. Будни фельдшера — в фотоленте Ria.ru.
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краснодарский край, здравоохранение, фото, фото

Нажимаешь — и вперед: 73-летняя фельдшер спешит к больным на квадроцикле

08:00 06.03.2021 (обновлено: 08:32 06.03.2021)
 
Читать ria.ru в
Чтобы быстрее приезжать к пациентам, 73-летняя Татьяна Проскура из Краснодарского края освоила квадроцикл. Будни фельдшера — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Фельдшер Татьяна Проскура работает в селе Большие Хутора округа Абрау-Дюрсо больше 40 лет.

Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края
1 из 10

Фельдшер Татьяна Проскура работает в селе Большие Хутора округа Абрау-Дюрсо больше 40 лет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

За это время население Больших Хуторов увеличилось в разы, больше стало и вызовов.

Фельдшер Татьяна Проскура принимает пациентку в фельдшерско-акушерском пункте в селе Большие Хутора Краснодарского края
2 из 10

За это время население Больших Хуторов увеличилось в разы, больше стало и вызовов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Татьяна Проскура в фельдшерско-акушерском пункте Больших Хуторов.

Фельдшер Татьяна Проскура в фельдшерско-акушерском пункте в селе Большие Хутора Краснодарского края
3 из 10

Татьяна Проскура в фельдшерско-акушерском пункте Больших Хуторов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Восемь лет назад, чтобы оперативно приезжать к пациентам, медик купила квадроцикл. Тогда для управления им водительские права были не нужны.

Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края
4 из 10

Восемь лет назад, чтобы оперативно приезжать к пациентам, медик купила квадроцикл. Тогда для управления им водительские права были не нужны.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

"Я потихоньку начала ездить и научилась. Здесь ни скоростей нет, ничего. Здесь нажимаешь — и поехал. Все время на газу, едешь и все", — рассказывает Татьяна.

Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края
5 из 10

"Я потихоньку начала ездить и научилась. Здесь ни скоростей нет, ничего. Здесь нажимаешь — и поехал. Все время на газу, едешь и все", — рассказывает Татьяна.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Теперь до любой точки села фельдшер добирается за считанные минуты.

Фельдшер Татьяна Проскура в своем рабочем кабинете в фельдшерско-акушерском пункте в селе Большие Хутора Краснодарского края
6 из 10

Теперь до любой точки села фельдшер добирается за считанные минуты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Татьяна Проскура за работой.

Фельдшер Татьяна Проскура в фельдшерско-акушерском пункте в селе Большие Хутора Краснодарского края
7 из 10

Татьяна Проскура за работой.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

"Пациенты очень рады, что я на вызов приезжаю вовремя", — говорит Татьяна Проскура.

Фельдшер Татьяна Проскура разговаривает с пациенткой в селе Большие Хутора Краснодарского края
8 из 10

"Пациенты очень рады, что я на вызов приезжаю вовремя", — говорит Татьяна Проскура.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Поселок довольно большой, и если идти пешком, на вызов пришлось бы добираться как минимум час. А на квадроцикле дорога занимает 15 минут.

Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края
9 из 10

Поселок довольно большой, и если идти пешком, на вызов пришлось бы добираться как минимум час. А на квадроцикле дорога занимает 15 минут.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края.

Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края
10 из 10

Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
 
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