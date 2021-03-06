Нажимаешь — и вперед: 73-летняя фельдшер спешит к больным на квадроцикле
Фельдшер Татьяна Проскура работает в селе Большие Хутора округа Абрау-Дюрсо больше 40 лет.
Фельдшер Татьяна Проскура работает в селе Большие Хутора округа Абрау-Дюрсо больше 40 лет.
За это время население Больших Хуторов увеличилось в разы, больше стало и вызовов.
За это время население Больших Хуторов увеличилось в разы, больше стало и вызовов.
Татьяна Проскура в фельдшерско-акушерском пункте Больших Хуторов.
Татьяна Проскура в фельдшерско-акушерском пункте Больших Хуторов.
Восемь лет назад, чтобы оперативно приезжать к пациентам, медик купила квадроцикл. Тогда для управления им водительские права были не нужны.
Восемь лет назад, чтобы оперативно приезжать к пациентам, медик купила квадроцикл. Тогда для управления им водительские права были не нужны.
"Я потихоньку начала ездить и научилась. Здесь ни скоростей нет, ничего. Здесь нажимаешь — и поехал. Все время на газу, едешь и все", — рассказывает Татьяна.
"Я потихоньку начала ездить и научилась. Здесь ни скоростей нет, ничего. Здесь нажимаешь — и поехал. Все время на газу, едешь и все", — рассказывает Татьяна.
Теперь до любой точки села фельдшер добирается за считанные минуты.
Теперь до любой точки села фельдшер добирается за считанные минуты.
Татьяна Проскура за работой.
"Пациенты очень рады, что я на вызов приезжаю вовремя", — говорит Татьяна Проскура.
"Пациенты очень рады, что я на вызов приезжаю вовремя", — говорит Татьяна Проскура.
Поселок довольно большой, и если идти пешком, на вызов пришлось бы добираться как минимум час. А на квадроцикле дорога занимает 15 минут.
Поселок довольно большой, и если идти пешком, на вызов пришлось бы добираться как минимум час. А на квадроцикле дорога занимает 15 минут.
Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края.
Фельдшер Татьяна Проскура в селе Большие Хутора Краснодарского края.