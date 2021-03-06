https://ria.ru/20210306/feldsher-1600052139.html

Нажимаешь — и вперед: 73-летняя фельдшер спешит к больным на квадроцикле

Нажимаешь — и вперед: 73-летняя фельдшер спешит к больным на квадроцикле

Чтобы быстрее приезжать к пациентам, 73-летняя Татьяна Проскура из Краснодарского края освоила квадроцикл. Будни фельдшера — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T08:00

2021-03-06T08:00

2021-03-06T08:32

хорошие новости

краснодарский край

здравоохранение

фото

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Чтобы быстрее приезжать к пациентам, 73-летняя Татьяна Проскура из Краснодарского края освоила квадроцикл. Будни фельдшера — в фотоленте Ria.ru.

краснодарский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, здравоохранение, фото, фото