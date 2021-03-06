https://ria.ru/20210306/evroparlament-1600220859.html

В Европарламенте призвали использовать "Северный поток — 2" против России

В Европарламенте призвали использовать "Северный поток — 2" против России

Евросоюз должен использовать "Северный поток — 2" как инструмент давления на Москву, считает председатель крупнейшей в Европарламенте фракции "Европейской... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T18:17

2021-03-06T18:17

2021-03-06T18:54

россия

европарламент

манфред вебер

северный поток — 2

германия

европейская народная партия

сша

в мире

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Евросоюз должен использовать "Северный поток — 2" как инструмент давления на Москву, считает председатель крупнейшей в Европарламенте фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер.Политик заявил изданию Spiegel, что этот газопровод "не в европейских интересах". Вебер призвал Брюссель использовать его как "рычаг во внешней политике", поскольку Берлин не намерен останавливать проект.По мнению депутата, "Северный поток — 2" экономически стабилизирует "систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов"."Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере", — подчеркнул он, предложив увязать эксплуатацию газопровода с "дальнейшим поведением" Москвы.Вебер призвал ЕС вести себя более уверенно во внешней политике, отметив, что Европе необходимо "отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками".Москва неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2" — экономический проект, который выгоден Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель также подтверждала неизменность позиции Берлина по проекту.

https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599995072.html

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россия, европарламент, манфред вебер, северный поток — 2, германия, европейская народная партия, сша, в мире