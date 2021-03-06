https://ria.ru/20210306/erevan-1600200381.html

Противники Пашиняна собираются на митинг в центре Еревана

Противники Пашиняна собираются на митинг в центре Еревана

Сторонники армянской оппозиции собираются в центре Еревана на митинг против премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:12

2021-03-06T14:12

2021-03-06T17:19

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мар — РИА Новости. Сторонники армянской оппозиции собираются в центре Еревана на митинг против премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Митинг пройдет у здания парламента на проспекте Баграмяна. Туда прошли маршем ветераны военных действий, ранее митинговавшие у здания Министерства обороны. К месту проведения митинга стянули значительные силы полиции.Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как Пашинян усомнился в боеспособности российских "Искандеров". Заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял его слова, за что, как сообщали СМИ, премьер отправил его в отставку. Затем Пашинян потребовал уволить и начальника Генштаба Оника Гаспаряна, но президент Армен Саркисян отказался подписывать этот указ.Генштаб, со своей стороны, выступил с требованием отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выходить на улицы. На улицы вышла и оппозиция, которая возвела баррикады и разбила палаточный лагерь у здания парламента.Несколько дней спустя Пашинян признал, что по поводу "Искандеров" его дезинформировали, однако вопрос об отставке главы Генштаба остался в силе. По Конституции президент должен либо подписать вторично направленный ему премьером проект указа об отставке военачальника, либо оспорить его в Конституционном суде. Если он не сделает ни того, ни другого, указ вступает в силу автоматически. Саркисян указ подписывать не стал, но оспорил в Конституционном суде не этот документ, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего". Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом, а Совбез рекомендовал ему уволить Гаспаряна.

https://ria.ru/20210301/voennye-1599522133.html

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Сторонники оппозиции собираются в Ереване у здания парламента Сторонники оппозиции собираются в Ереване у здания парламента, сюда же приходят ветераны военных действий. На площади играет музыка, участникам митинга разливают горячий чай. 2021-03-06T14:12 true PT0M32S

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Импровизированная карта боевых действий в Карабахе Оппозиция развернула импровизированную карту боевых действий в Карабахе перед парламентом Армении. 2021-03-06T14:12 true PT0M30S

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире