https://ria.ru/20210306/ekstrasensy--1600197734.html

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз

Иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Об этом пишет Starhit. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T13:38

2021-03-06T13:38

2021-03-06T13:55

сергей сафронов (телеведущий)

"битва экстрасенсов"

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Об этом пишет Starhit. Иллюзионист отметил, что проходит лечение в бесплатной государственной клинике."Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", — подчеркнул он.Сафронов признался, что ему было тяжело справиться с последствиями химиотерапии. В ноябре прошлого года телеканал ТНТ сообщил об отстранении Сафронова от эфира "Битвы экстрасенсов" за подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях. Сам иллюзионист заявил, что "это все хайп".

https://ria.ru/20210111/vinogradov-1592556936.html

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2021

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сергей сафронов (телеведущий), "битва экстрасенсов", общество