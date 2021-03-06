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Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз
Иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Об этом пишет Starhit. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T13:38
2021-03-06T13:38
2021-03-06T13:55
сергей сафронов (телеведущий)
"битва экстрасенсов"
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Об этом пишет Starhit. Иллюзионист отметил, что проходит лечение в бесплатной государственной клинике."Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", — подчеркнул он.Сафронов признался, что ему было тяжело справиться с последствиями химиотерапии. В ноябре прошлого года телеканал ТНТ сообщил об отстранении Сафронова от эфира "Битвы экстрасенсов" за подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях. Сам иллюзионист заявил, что "это все хайп".
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сергей сафронов (телеведущий), "битва экстрасенсов", общество
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Об этом пишет Starhit.
"У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия", — сообщил Сафронов.
Иллюзионист отметил, что проходит лечение в бесплатной государственной клинике.
"Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", — подчеркнул он.
Сафронов признался, что ему было тяжело справиться с последствиями химиотерапии.
"Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию. Мне казалось, что все очень плохо, ничего не получится", — поделился экс-ведущий.
В ноябре прошлого года телеканал ТНТ сообщил об отстранении Сафронова от эфира "Битвы экстрасенсов" за подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях. Сам иллюзионист заявил, что "это все хайп".